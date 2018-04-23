Образовательно-развлекательный квест организовали сотрудники школы №2073

Фото: страница группы школы №2073

Ученики 5-х и 7-х классов поселений Вороновское, Роговское и Кленовское 20 апреля приняли участие в общешкольном квесте «Балет? Балет! Балет…».

Всего шесть команд от трех образовательных площадок комплекса «Школа №2073» посоревновались друг с другом.

Ребята за определенное время выполнили различные интеллектуальные и творческие задания на тему русского балета на импровизированных «станциях». Помимо этого, участники получали очки за прохождение каждого из них.

После завершения квеста организаторы подвели итоги и наградили все команды дипломами.

Отметим, что образовательно-развлекательное мероприятие приурочено к Году русского балета, сообщили на станице группы школы №2073.