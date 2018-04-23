Ещё
Образовательно-развлекательный квест организовали сотрудники школы №2073
Далее:
Читайте также:
Ещё

Образовательно-развлекательный квест организовали сотрудники школы №2073 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: страница группы школы №2073
Ученики 5-х и 7-х классов поселений Вороновское, Роговское и Кленовское 20 апреля приняли участие в общешкольном квесте «Балет? Балет! Балет…».
Всего шесть команд от трех образовательных площадок комплекса «Школа №2073» посоревновались друг с другом.
Ребята за определенное время выполнили различные интеллектуальные и творческие задания на тему русского балета на импровизированных «станциях». Помимо этого, участники получали очки за прохождение каждого из них.
После завершения квеста организаторы подвели итоги и наградили все команды дипломами.
Отметим, что образовательно-развлекательное мероприятие приурочено к Году русского балета, сообщили на станице группы школы №2073.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Концерт Золотая Овация состоится в Доме культуры Дружба Ежегодный отчетный концерт пройдет в Доме культуры Дружба Участники проекта Активный гражданин смогут принять участие в новом голосовании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы7
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили26
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение