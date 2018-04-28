Недомашние выходные. Куда сходить омичам 29, 30 апреля и 1, 2 мая

Начало мая — это особое время года, которое у каждого из нас ассоциируется с приходом настоящего тепла и солнца. На майские праздники у каждого жителя России есть свои особые планы. Кто-то планирует побывать на первомайской демонстрации, кто-то собирается ударно поработать на даче, а кто-то мечтает о первых пикниках с ароматными шашлыками и выездом за город. Omsk.aif.ru предлагает свою афишу выходного дня.

29 апреля, воскресенье

В 11.00 состоится фестиваль «Хаски. Рождённый бежать» на «Даче Онегина» (ул. Красный путь, 11). Омская Федерация ездового спорта приглашает весело провести время в компании северных собак (хаски, маламут, самоедская собака). На фестивале будет работать фотовыставка, мастер-классы, детская зона, можно будет попытать себя в роли каюра. Подробнее программу можно посмотреть вот здесь.

В 12.00 в Омском Доме дружбы пройдет праздничный концерт, посвящённый Международному дню цыган. Организатор: Местная национально-культурная цыганская автономия «Ромэн». Шоу группа «Золотая струна», ансамбль народной песни «Услада» и гости из Санкт-Петербурга ансамбль «Вэнгали» продемонстрируют омичам богатство, красоту и многогранность цыганской культуры. Специально для мероприятия подготовлена уникальная программа, которая будет состоять из цыганских народных песен и танцев, романсов и зажигательных номеров.

В 14.30 в Доме культуры Мега состоится форум о фото и кино «Спектр», главной задачей которого является создание и открытие новой творческой среды для фотографов и любителей кино Омска. Гостей форума ждёт лекторий, фотосушка и показ кинофильмов омского и российского производства. Среди спикеров — Павел Латушкин , режиссёр, генеральный директор Омской кинокомпании «Карбуш», занимается производством и дистрибуцией любительских и многосерийных фильмов, а также фотограф Валерий Леганов, к ним присоединиться режиссёр, сценарист, продюсер, один из создателей кинокомпании ТО73, которая участвовала в фестивале 25-м «Святая Анна», лауреат международного фестиваля «ОКНО» Никита Дудкин. Приглашён основатель и режиссёр студии «ТоКИНО» Сергей Токарев и многие другие. Смотрите все подробности вот по этой ссылке.

В 15.00 в парке «Зеленый остров» стартуют городские соревнования «Street Workout». Участники будут состязаться в батлах, мужском двоеборье и женском многоборье. Победителей ждут кубки и спонсорские пакеты. На празднике спорта выступят рэпер Супец и танцевальные коллективы, а Федерация роллер-спорта Омской области даст мастер-класс. Место: воркаут-площадка около Дворца здоровья СибГУФКа. Телефон: 8 908 796-87-08.

В 15.00 Туристский информационный центр проведет интеллектуальную игру «Достоевский. Омск. Я здесь творил». Команды из 3–7 человек смогут проверить себя и узнать новое, решая творческие задачи. Победители получат призы. После завершения игры запланировано чаепитие и свободное общение. Участники обсудят роль писателя в развитии Омска, его влиянии на литературные процессы в Сибири. Адрес: ул. Музейная, 3. Стоимость участия — 50 рублей с человека. Справки по телефонам 8 913 149-98-89 и 90-98-89.

30 апреля, понедельник

В 13.00 клуб «Учёный кот» приглашает на яркую экскурсию в тепличное цветочное хозяйство. Экскурсию проведут опытные цветоводы, они покажут и расскажут всё о цветах, которые выращивают в парниковых условиях в грунте и горшках, познакомят с устройством тепличного комплекса. Стоимость 600 рублей за двоих (ребёнок 4+ и взрослый), трансфер входит в стоимость. Требуется предварительная запись у администратора или по телефону 8 913-960-37-34. Место отправления: площадь у ж/д вокзала.

В честь Дня Победы в историческом парке «Россия — моя история» для посетителей подготовили тематические экскурсии. Экскурсоводы парка расскажут об основных сражениях, подвигах советских солдат. В ходе экскурсии посетители узнают много интересных фактов из истории Омска военных лет. Экскурсоводы расскажут, какие заводы и предприятия были эвакуированы в наш город в военное время, какие спектакли ставили на сцене Омского драматического театра актёры — вахтанговцы, как с письма маленькой девочки в газету «Омская Правда» началась история создания танка «Малютка». Узнать все подробности можно по телефонам 308-608 и 8 923-760-12-55 или в официальной группе социальной сети «ВКконтакте».

«Дом кино» приглашает в увлекательный тур по всему миру в рамках проекта «Мир глазами омичей». В 16.00 состоится встреча с капитаном яхты «Сибирь», президентом федерации парусного спорта омской области Сергеем Щербаковым , а также показ документального фильма «За горизонтом — берег». Вход свободный. Ленинградская площадь, 1 (бывший кинотеатр «Спутник»)

В 19.00 в музыкальном театре пройдёт восьмой ежегодный фестиваль «Гитарная феерия». В этом году прозвучат попурри в исполнении квартета «Гитара-микс» и Евгения Русинова, аргентинская музыка танго-проекта Enamorados, обработки известных композиций солистов филармонии Константина Белякова Виктора Шурыгина . Специальные гости — Вячеслав Золотов (Новосибирск, электрогитара) и Андрей Веселов (Екатеринбург). Стоимость билетов — от 400 до 1200 рублей. Справки и заказ билетов по телефонам: 40-40-00 и 8 951-417-07-74.

1 мая, вторник

1 мая Федерация омских профсоюзов проведет шествие и митинг в защиту социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся, на котором выскажет свои запросы и требования к властям и работодателям. Омичей зовут встретить Первомай в праздничных колоннах и предупреждают — планируйте свои поездки заранее. Улицы в центре будут перекрыты с 9 утра.

В театре «Третий круг» открывается весенний сезон. Спектакль «Пеппи» 1 и 2 мая покажут в 12.30. Это веселое музыкальное представление для взрослых и детей по пьесе Ю. Кима под музыку В. Дашкевича. Этот спектакль стал обладателем гран-при фестиваля «Театральная весна-2014», лауреатом международного театрального фестиваля «Сибирская рампа-2015», сейчас будет показана обновлённая версия. Режиссёр — Флора Бабаджанян . Спектакль идет на камерной сцене. Продолжительность: 1 час. Цена билета — 300 руб. Бронируйте билеты заранее по телефонам 8 913 603 85 74, 8 962 038 15 38 или у администратора. Адрес: ул. Андрианова, д. 1, 2 этаж. Рядом с главным входом в ПКИО «Советский».

Специально для тех, кто остался в городе на майские праздники, исторический парк «Россия — моя история» с 12.00 до 14.00 проводит увлекательный и познавательный мастер-класс «Умная бумага: конструирование из картона без ножниц и клея». Организаторы обещают научить читать схемы, расскажут, как развивать мелкую моторику. Созданное своими руками изделие можно будет забрать с собой.

В 18.00 Омский государственный музыкальный театр представит новый проект «Четыре сезона для оперы» — «Весна». Зрителям будут представлены самые известные оперные хиты, ансамбли и балетные дивертисменты в исполнении ведущих солистов, артистов хора и балета в сопровождении симфонического оркестра. В двух актах прозвучат арии из опер (от Н. А. Римского-Корсакова до романтических саг Р. Вагнера), сцены из «весенних» комических, лирических произведений Г. Доницетти, Дж. Верди, Ж. Массне, П. И. Чайковского и многих других. Смотрите подробнее о событии на сайте музтеатра.

В 18.00 на «Арене — Омск» состоится концерт «Ретро проект — 2». Это будет трёхчасовая феерия звука и света, с огромным танцполом на 2000 человек. Выступят Катя Лель , группа «Отпетые мошенники», группа «На-На», Алексей Потехин с программой «Поднимаем Руки Вверх!», группа «Boney М» feat Sheyla Bonnick и другие. И это ещё не всё — состоится розыгрыш ценных призов от спонсоров. Билеты в кассах города и по телефону 404-000.

В 19.00 состоится Гала-концерт победителей IV Международного конкурса скрипачей им. Ю. И. Янкелевича. Юные музыканты сыграют вместе с Омским академическим симфоническим оркестром. Художественный руководитель и дирижер заслуженный деятель культуры Омской области Дмитрий Васильев . Цена билета: 300 — 1300 руб. Смотрите по этой ссылке подробную информацию.

2 мая, среда

В музее «Либеров-центр» работает выставка известного омского художника, члена ОРО ВТОО «Союз художников России» Виктора Десятова «Откровение». Многогранный талант автора проявился в различных областях искусства — графике, дизайне, художественном проектировании. Карандашные рисунки художника, представленные в экспозиции: «Тишина», «В хвойном лесу», « Большая деревня», « Охотничье зимовье», «Вода прибывает» и др., свидетельствуют о мастерстве рисовальщика. На выставке будет представлено 25 работ.

В музее им. М. Врубеля открыта выставка «Айны. Загадочный мир (Бёдзан Хирасава — Дамир Муратов ). Айны — древнейший и, пожалуй, самый загадочный народ на планете. Их называют „Спустившиеся с небес“, „Бородачи Тихого океана“. С 8 тыс. до н. э. они заселили территорию Японии, Сахалина, Курильские острова, юг Камчатки и низовья Амура. В настоящее время айны остались, в основном, в Японии — на острове Хоккайдо, где их по официальной статистике проживает около 25 000 человек. В Омске хранится 12 работ известного японского художника, а всего в мире их насчитывается 60. Помимо работ Бёдзана Хирасавы на выставке представлены картины Дамира Муратова серии „ОкеАйн, или Следы в Океане“.

В парке культуры и отдыха открылся Веревочный парк. В 12.00 состоится флешмоб, цирковая программа от коллектива „Азарт“, мастер — класс по жонглированию, мастер — класс по сценической речи и творческая мастерская. Смотрите все подробности в группе социальной сети Вконтакте.

В 17.00 состоится флешмоб „Майский вальс“ на площади у Памятника труженикам тыла. Откроют его ветераны, которые станцуют с самыми юными школьницами майский вальс. Поддержат их кадеты и курсанты военных учебных заведений со своими дамами, ну а дальше на вальс пригласят всех пришедших на площадь. На площади будет играть духовой оркестр.