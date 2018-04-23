«Российская летопись». Потехин, Чехов и водевиль «Три сестры»

Сто десять лет назад скончался драматург Алексей Антипович Потехин , ныне основательно подзабытый. Но в свое время его пьесы не выходили из репертуаров лучших театров страны. Он был современником Островского и Достоевского, а умер в почтенном возрасте, пережив гораздо более молодого Чехова… Впрочем, об Антоне Павловиче позднее, сначала — о Потехине.

Он родился в 1829 году в уездной Кинешме в бедной дворянской семье. Образование получил в костромской гимназии и Демидовском лицее в Ярославле. Одно время служил офицером, потом чиновником в Костроме. Кстати, его сослуживцем был писатель Писемский.

Первую известность Потехин приобрел как автор этнографических очерков, повестей и рассказов из крестьянского быта. В 50-е годы он сблизился с «молодой редакцией» журнала «Москвитянин». В этом издании в 1854 году он и дебютировал как драматург с пьесой «Суд людской — не Божий». О пьесе заговорили. Аполлон Григорьев , признавая Потехина даровитым, тем не менее, отметил излишнюю, как выразился критик, дагерротипность персонажей. Впрочем, эта особенность свойственна всем потехинским пьесам. Впоследствии критики упрекали Потехина в том, что хотя его произведения на темы из крестьянской жизни заняли видное место в беллетристике, однако в них больше знания быта, чем народной психологии.

Александринский театр на почтовой открытке 1917 годаПремьера «Суда людского» с успехом прошла в Александринском театре. Репертуарными стали и другие пьесы Потехина — «Вакантное место», «Новейший оракул», «В мутной воде»… Однако повторить успех «Суда людского» сумела лишь пьеса «Мишура», написанная на модную в те годы тему о чиновничестве.

В эпоху театральных реформ Потехин вместе с драматургами Островским и Аверкиевым был включен в правительственную комиссию по составлению Положения об управлении императорскими театрами. Это назначение открыло Алексею Антиповичу путь наверх по служебной лестнице. В 80-е годы он сделался статским генералом, начальником репертуарной части императорских театров и заведующим труппой Александринского театра.

На этих постах Потехин выказал себя авторитетным и безапелляционным оракулом, что, кстати, совершенно расстроило прежние дружеские отношения с Островским. В частности, Потехин, в отличие от Островского, был последовательным противником профессиональной подготовки актеров. Он отдавал предпочтение любителям, усердно пополняя ими труппы императорских театров. Как и Островский, Потехин участвовал в постановке своих пьес. Но при этом он стремился сам «сыграть» актерам все роли и добиться от них лишь одного — повторения своего рисунка.

В предпочтении любительского исполнения профессиональному и в понимании актерской игры как подражания, а не творчества весь Потехин с его дагерротипностью персонажей, свойственных натуральной школе.

Константин СтаниславскийИнтересно, что позднее Станиславский и Немирович-Данченко также писали о преимуществах любителей перед профессионалами, которые, как им казалось, заражены рутиной.

Вспоминается монолог Евстигнеева из фильма «Берегись автомобиля»:

"Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театры профессиональные! И это правильно! Актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь кроме того, актер должен где-то работать… Неправильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем… понимаете… работала у шлифовального станка".

Станиславский, похоже, возвел потехинские теории в квадрат. Критики тех лет задавались вопросом: а пошло ли это на пользу театру?

Чехов после ряда лет сотрудничества с Художественным театром написал:

"Современный театр — это сыпь, дурная болезнь городов. Надо гнать эту болезнь метлой. Вы станете спорить со мной и говорить старую фразу: театр — школа, он воспитывает и прочее. А я вам скажу то, что вижу: теперешний театр не выше толпы, а, наоборот, жизнь толпы выше и умнее театра"…

В этой реплике, возможно, затаенная обида на актеров Художественного театра, вызванная их непониманием, как казалось Чехову, его драматургии.

Из воспоминаний Немировича-Данченко:

"В театре читали пьесу «Три сестры» в присутствии Чехова. Он нервничал, боролся со смущением и несколько раз повторял: я же водевиль написал. Впоследствии он то же будет говорить и про «Вишневый сад», что он написал водевиль. В конце концов, мы так и не поняли, почему он называет пьесу водевилем, когда «Три сестры» и в рукописи называлась драмой. Когда актеры, прослушав пьесу, спрашивали у него разъяснений, Чехов, по обыкновению, отвечал фразами, очень мало объяснявшими: «Андрей в этой сцене в туфлях» или «Здесь он просто посвистывает»…

Тут Немирович-Данченко, по-моему, не совсем прав говоря, что фразы Чехова мало что объясняют. Если взглянуть на «Три сестры» как на водевиль, все встает на свои места. Чехова, как это и принято в водевилях, больше интересует внешняя сторона действия, лихость закрутки сюжета и правдивость бытовых деталей.

Вспоминает Станиславский: «Чехов искренне убежден, что написал веселую комедию, почти водевиль. А все плакали, слушая ее. Это заставило Чехова думать, что пьеса провалилась».

А вот еще — об облике дяди Вани.

"Послушайте, — горячился Антон Павлович, — ведь в пьесе все сказано.

Мы заглянули в подлинник, но никаких указаний не нашли, если не считать нескольких слов о шелковом галстуке, который носил дядя Ваня.

"Вот, вот же! Все же написано", — убеждал нас Чехов.

"Что написано? — недоумевали мы. — Шелковый галстук?"

Писатель Антон Павлович ЧеховЧехов любил режиссировать, но все его замечания были очень краткие и касались мелочей.

Как надо играть Лопахина? Чехов отвечает: «В желтых ботинках».

И еще он сказал актеру, игравшему Лопахина: зачем вы так крикливо разговариваете? Лопахин — богач, а богачи не кричат.

Муратова, игравшая Шарлотту, спрашивает Антона Павловича, можно ли ей надеть зеленый галстук.

— Можно, но не нужно, — отвечает автор. Кто-то спрашивает, как надо сыграть такую-то роль. «Хорошо», — последовал ответ"…

Чехов — блестящий мистификатор, мастер фарса. Его юмористические рассказы — эталонный образец того, как рассказываемая трагедийная история превращается в фарс и наоборот. Поэтому прочтение «Трех сестер» как водевиля тоже имело право на жизнь. Чехов это понимал.

Потехин пережил рано скончавшегося Чехова. Алексей Антипович умер в 1908 году, совсем немного не дожив до своего 80-летия.

Современники, справедливо критикуя Потехина, все-таки отдавали ему должное. Драматург П. П. Гнедич в своих мемуарах написал: «Потехин изгнал со сцены Оффенбаха, провел в репертуар Сухово-Кобылина, поставил заново все пьесы Гоголя и „Горе от ума“, и в этом его несомненная заслуга»…

В этом выпуске вы также услышите:

— Большой Кремлевский дворец.

— История Чупятова, погорелого купца и «мароккского принца».

"Российская летопись". Потехин, Чехов и водевиль «Три сестры»Слушайте полную версию программы:

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