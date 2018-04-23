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«Эмоции танца» покажут со сцены в Черемушках
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«Эмоции танца» покажут со сцены в Черемушках 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Все, кто придет сегодня на концерт «Приглашение к танцу», сможет сделать для себя множество открытий в области танца или пополнить свои знания о любимом виде искусства, передают организаторы мероприятия, которое пройдет сегодня в центре культуры и искусства «Меридиан».
На сцене выступят участники ведущего творческого коллектива города Москвы «Эмоции танца» под руководством балетмейстера-педагога Петра Горкина. «Танец — неиссякаемый источник ярких положительных эмоций. Мы получаем неописуемое удовольствие, когда танцуем сами, и с не меньшим энтузиазмом наблюдаем за профессиональными танцорами», — добавляет пресс-служба центра.
Вход в малый зал, где и состоится концерт, свободный (через корпус «Кружки»). Рекомендуемый возраст — 6+.
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