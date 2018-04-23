Спектакль окончен. Завершился 4-й сезон проекта «Большая сцена»

Спектакль окончен: в Барнауле завершился четвертый сезон проекта «Большая сцена» от журнала «Автограф».

Руководители, менеджеры, бизнесмены, врачи — на протяжении двух месяцев, практически каждый день, без выходных и праздников два десятка не знакомых прежде между собой людей осваивали новую «профессию» — по вечерам разучивали роли, разбирали характеры героев, оттачивали движения, искали и находили нужные эмоции. Наставниками четвертой «Большой сцены» выступили Татьяна Столбовская, Татьяна Тимофеева , Леонид Черкашенинов и Антон Белоуско — опытнейшие режиссеры и театроведы. Логическим финалом масштабного проекта стал двухчасовой спектакль на сцене Алтайского театра музыкальной комедии.

Постановка по традиции стала четырехчастной — четыре истории от четырех групп. Подопечные Татьяны Столбовской исполнили роли вокалистов самодеятельного ансамбля «Наитие», убедительно перевоплотившись в пожилых солистов. Актеры Антона Белоуско представили социальный боевик о семье и женской доле «Под одной крышей», не оставив равнодушным ни единого в зале, — одну из главных ролей в ней исполнил 2-месячный малыш, появившийся на свет во время проекта у супружеской пары участников. Тема семьи и детства продолжилась в сцене «Чужой ребенок», которую поставила Татьяна Тимофеева, — ироничной, но «сильно лирической комедии». А яркую финальную точку поставили два эпизода по мотивам А. П. Чехова — «Радость» и «Злой мальчик», в которых актеры Леонида Черкашенинова превзошли себя своей артистичностью. Итог: шквал эмоций со сцены в зал и обратно, обмен энергетикой состоялся!

Леонид Черкашенинов, Заслуженный работник культуры, завкафедрой режиссуры праздников АлтГИК, режиссер, впервые получил подобный опыт работы с непрофессиональными актерами. Он признался, что волнение за своих подопечных испытывал невероятное: «Ведь это люди, впервые ступившие на театральные подмостки, впервые играющие роль человека сцены. И меня они удивили! Своими характерами, своей неординарностью, своими способностями. И сегодня они оказались даже чуть-чуть выше самих себя. Есть такое понятие у актеров — работать на кураже. Вот они сегодня были на кураже, и за счет этого огрехи, которые органично существуют, отодвинулись на второй план. И вот этот кураж, желание взлететь сработало по полной. Опыт невероятно интересный и для меня, и для них».

Дебютировал в проекте и Антон Белоуско, актер театра и кино, исполнитель роли боксера «Терминатора» в сериале «Универ» на ТНТ: «Страшно было, что что-то может пойти не так. Они на сцене, а я в зале, и случись что — я уже ничем помочь не смогу, от меня уже не зависит ничего. Ведь профессиональный актер может справиться с неожиданностями, а людям, впервые вышедшим на сцену, тяжело что-то предпринять и сымпровизировать. Но они это сделали, они большие молодцы! Они очень крутые! Ведь мне изначально повезло с участницами — я их очень точно выбрал и они меня не подвели».

Нина Сушкова, руководитель компании «Алтайский бухгалтерский дом», в проект пришла вместе с супругом. Вместе они предстали перед публикой в роли чеховских персонажей. «От проекта я восторге, это не описать словами, эмоции сегодня просто зашкаливают! Проект очень интересный, это новые знакомства, интересные люди, замечательный режиссер (Л. Черкашенинов), он делился своим опытом, знаниями с нами и смог сделать из нас артистов!» — поделилась своими впечатлениями Нина. Алексей Сушков, гендиректор группы компаний «Сибирьагротопливо», в свою очередь, признался, что столько адреналина еще не получал в жизни: «Самое сложное для меня было пересилить себя выйти из-за кулисы на сцену. Роль хоть и небольшая, но мандраж так давил, что было очень сложно с ним справиться. Это такой переизбыток адреналина! Я очень благодарен „Большой сцене“, на ней мы повстречались с людьми из совершенно разных сфер, с другими интересами, увлечениями. Проект нас сплотил и соединил в одно творческое целое.

Итог проекта подвел главный режиссер проекта „Большая сцена-4“ Константин Яковлев , главреж театра музыкальной комедии: „Этот сезон запомнится мне своей невероятной трогательностью, теплотой! Участники подобрались очень душевные, работы получились очень теплые, очень позитивные, жизнеутверждающие, со светлыми добрыми финалами. Звезды зажглись сегодня не зря, ведь в основе проекта такое большое светлое дело — благотворительность, от которого хочется жить, радоваться по полной. Причем такие впечатления были не только от премьеры, но и на протяжении всей „Большой сцены“, когда мы только познакомились, когда шли репетиции, когда состоялся первый прогон. Я очень рад победам актеров, режиссеров проекта. Пусть тепло, которое мы подарили в этот день зрителям, приумножится в их сердцах и сохранится на долгое время. Конечно, хочется, чтобы это большое дело шло дальше, проект развивался, принимал новые масштабы!“.

Каждой группе в честь премьеры от кондитерской студии Веры Никандровой были подарены современные десерты с изысканными вкусами. А среди зрителей в антракте был разыгран сертификат на проживание во всесезонном курорте „Манжерок“. Также партнерами проекта выступили компания ГЛЭМ-ТУР фирменный офис продаж федерального туроператора Пегас туристик и ресторан „Пристань“.

Проект „Большая сцена“ организует журнал „Автограф“. С 2016 года он объединяет представителей бизнес-элиты, власти, госструктур. За это время в нем приняли участие около 80 человек. Каждый сезон по итогам проекта часть вырученных средств направляется в благотворительный фонд „Мать и дитя“.

Полный фото и видео отчеты можно увидеть на официальном сайте журнала „Автограф“