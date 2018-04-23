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Юные жители Коптева продемонстрировали актерские таланты
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Юные жители Коптева продемонстрировали актерские таланты 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Мероприятие «Весна театральная», приуроченное ко Дню театра, состоялось в школе №1576 района Коптево. Участниками стали ученики пятых-седьмых классов.
Как сообщили организаторы, детям нужно было подготовить небольшое юмористическое выступление и афишу к нему. За основу требовалось взять произведения русских и зарубежных классиков.
— Жюри оценивало артистизм, костюмы, декорации, подачу содержания, лучшую мужскую и женскую роль. Все участники тщательно и добросовестно готовились к выступлению и максимально раскрыли свои таланты на сцене, — поделился представитель школы.
Первое место присудили 7«И» классу, выступившему с отрывком из комедии «Ревизор». Серебро досталось 5«К» с рассказом «Хирургия» Чехова. Бронза — 7«К» классу, показавшему «Сказку про Федота Стрельца». (ео)
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