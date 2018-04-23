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Объявлен конкурс на реконструкцию сцены пермского «Театра-Театра»
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Объявлен конкурс на реконструкцию сцены пермского «Театра-Театра» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Предметом конкурса станет разработка научно-проектной документации стадии «Рабочая документация» и строительных работ в пермском государственном академическом «Театре-Театре». Работы предусматривают техническое перевооружение нижней механики сцены. Заказчиком выступает ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края».
Будут реконструированы трюм и оркестровая яма. На работы выделено 160 млн рублей из бюджета Пермского края. Реконструкцию сцены подрядчик должен провести за полгода.
Рассмотрение заявок по конкурсу намечено на 18 мая.
Фото: пресс-служба Театра-Театра
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