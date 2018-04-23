На Библионочи в Конькове прошла премьера спектакля о Докторе Лизе

В этом году акция «Библионочь» была приурочена к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева, а главной ее темой стал роман «Отцы и дети». В библиотеке № 180 состоялась целая дискуссия об отцах и детях в русской литературе и истории XIX века.

На открытой лекции «Тургенев и русская культура: взгляд из XXI века» доктор филологических наук, профессор МГПУ, визе-президент Тургеневского общества Ирина Беляева рассказал, что тексты Тургенева — это не скучно, просто их надо уметь читать и правильно преподносить. Интересно, что, по мнению лектора, роман «Отцы и дети» на самом деле не про конфликт поколений, а про их близость и сходство.

Также в рамках Библионочи в коньковской библиотеке № 180 проводились мастер-классы для ребят, состоялось открытие «тургеневской» выставки графики и скульпторы Александра Костина . Благодаря его офортам библиотекари и гости разглядели у классика XIX века ясные интонации XX века (в частности, сюрреалистические и экзистенциальные).

Гости Библионочи в библиотеке № 180 стали самыми первыми зрителями спектакля режиссеров, актеров и драматургов Сергея Коковкина Анны Родионовой «Доктор Лиза», поставленного по книге дневников и интервью Елизаветы Глинки «Я всегда на стороне слабого».

«Коковкин и Родионова, 25 лет дружившие с Елизаветой Петровной, сделали вещь из ряда тех реквиемов, что появляются, когда большой художник теряет дорогого человека и единственным способом восстановить диалог, или хотя бы докричаться, оказывается авторское слово, жест. Любви и боли в этом спектакле столько же, сколько выдающегося, выверенного многими театральными десятилетиями мастерства драматурга и постановщика», — отметили в библиотеке № 180.

В спектакле задействованы студенты театрального факультета университета «Синергия». Примечательно, что этот спектакль — стал первой «взрослой» постановкой для некоторых юных участников Библионочи. «Такие опыты, равно закаляющие дух и вкус, — на вес золота», — отметили в библиотеке № 180.