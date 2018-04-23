Юрий Соломин рассказал о зависти к успеху своего младшего брата Виталия

Известный актер Юрий Соломин , как и его знаменитый брат Виталий, с самого детства мечтали стать артистами — их всегда привлекала сцена театр. Юрий играл не только в театре, но и исполнил около 50 ролей в кино. После того, как в 1971 году он сыграл одну из ролей в фильме «Адъютант его превосходительства», Юрий буквально проснулся знаменитым.

Когда Соломин еще учился, он встретил свою судьбу — студентку Ольгу. «Мы сидели в одной аудитории, одно место было свободно — она опаздывала на урок. И села рядом со мной — с тех пор мы не расстаемся вот уже 60 лет. Это была наша первая встреча», — рассказывает Юрий. Тогда влюбленные студенты жили очень бедно, а будущий актер не мог красиво ухаживать за возлюбленной и дарил ей сахар и какую-то еду. «Мы знаем цену каждой копейки. Сейчас все хорошо у нас, ни в чем не нуждаемся, но и тогда мы были счастливы. Свадьбу не играли — вместе после росписи пошли в Столешников переулок и вдвоем посидели в кафе. У нас и костюма и платья не было», — рассказывает Соломин.

У пары в скором времени родилась дочка Дарья. Ольга ради семьи оставила карьеру и полностью посвятила себя дому. Когда Юрий уже три года преподавал в училище и был артистом, к нему в Москву приехал младший брат Виталий, который тоже хотел поступать в театральный. Именно Ольга взяла Виталия за руку и повела в училище. Ни Юрий, ни Ольга не просили своих коллег принять Виталия в училище, но фамилия сыграла свое дело — юного артиста приняли на учебу.

Ходили слухи, что у братьев были трудные отношения — якобы старший брат завидовал успеху младшего. «Но разве мог я, как старший брат, завидовать? Ну посмотрите на нас, мы же совсем разные люди и актеры. Он играл свое, я — свое», — делится Соломин.

Во время гастролей Юрий почувствовал себя плохо — у него болел желудок. «Меня привезли в больницу, сделали промывание и порвали мне аппендикс. Потом меня забрала скорая из гостиницы и спасли мне жизнь. Я пережил что-то похожее на клиническую смерть — было ощущение полета. Когда очнулся, то увидел жену — она почувствовала что-то и приехала ко мне в Киев», — рассказал Соломин.

В скором времени после своей болезни Юрий потерял брата Виталия, которому стало плохо прямо во время спктакля.. «Мне сказали, что он играл до последнего, пока занавес не закрылся. Я приехал в театр в антракте — он уже лежал. Его отвезли в больницу. Помню, был май месяц, я проснулся на даче и вижу — стоит отец и смотрит на меня. Я закрываю глаза — его нет. В этот момент не стало Виталия», — вспоминает Юрий.