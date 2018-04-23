Ещё
Юрий Соломин рассказал о зависти к успеху своего младшего брата Виталия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юрий Соломин рассказал о зависти к успеху своего младшего брата Виталия 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный актер Юрий Соломин, как и его знаменитый брат Виталий, с самого детства мечтали стать артистами — их всегда привлекала сцена театр. Юрий играл не только в театре, но и исполнил около 50 ролей в кино. После того, как в 1971 году он сыграл одну из ролей в фильме «Адъютант его превосходительства», Юрий буквально проснулся знаменитым.
Когда Соломин еще учился, он встретил свою судьбу — студентку Ольгу. «Мы сидели в одной аудитории, одно место было свободно — она опаздывала на урок. И села рядом со мной — с тех пор мы не расстаемся вот уже 60 лет. Это была наша первая встреча», — рассказывает Юрий. Тогда влюбленные студенты жили очень бедно, а будущий актер не мог красиво ухаживать за возлюбленной и дарил ей сахар и какую-то еду. «Мы знаем цену каждой копейки. Сейчас все хорошо у нас, ни в чем не нуждаемся, но и тогда мы были счастливы. Свадьбу не играли — вместе после росписи пошли в Столешников переулок и вдвоем посидели в кафе. У нас и костюма и платья не было», — рассказывает Соломин.
У пары в скором времени родилась дочка Дарья. Ольга ради семьи оставила карьеру и полностью посвятила себя дому. Когда Юрий уже три года преподавал в училище и был артистом, к нему в Москву приехал младший брат Виталий, который тоже хотел поступать в театральный. Именно Ольга взяла Виталия за руку и повела в училище. Ни Юрий, ни Ольга не просили своих коллег принять Виталия в училище, но фамилия сыграла свое дело — юного артиста приняли на учебу.
Ходили слухи, что у братьев были трудные отношения — якобы старший брат завидовал успеху младшего. «Но разве мог я, как старший брат, завидовать? Ну посмотрите на нас, мы же совсем разные люди и актеры. Он играл свое, я — свое», — делится Соломин.
Во время гастролей Юрий почувствовал себя плохо — у него болел желудок. «Меня привезли в больницу, сделали промывание и порвали мне аппендикс. Потом меня забрала скорая из гостиницы и спасли мне жизнь. Я пережил что-то похожее на клиническую смерть — было ощущение полета. Когда очнулся, то увидел жену — она почувствовала что-то и приехала ко мне в Киев», — рассказал Соломин.
В скором времени после своей болезни Юрий потерял брата Виталия, которому стало плохо прямо во время спктакля.. «Мне сказали, что он играл до последнего, пока занавес не закрылся. Я приехал в театр в антракте — он уже лежал. Его отвезли в больницу. Помню, был май месяц, я проснулся на даче и вижу — стоит отец и смотрит на меня. Я закрываю глаза — его нет. В этот момент не стало Виталия», — вспоминает Юрий.
Teleprogramma.pro: последние новости
Пять эффектных танцовщиков, которые заставят вас полюбить балет Все наследство Нина Дорошина оставила семье брата Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками10
Как изменились популярные дети-актеры12
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Заброшенные места, вызывающие ужас
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают фильтфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение