Ещё
Артемий Лебедев высказался о новом логотипе свердлвоского оперного театра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артемий Лебедев высказался о новом логотипе свердлвоского оперного театра 

АиФ Урал 53 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Дизайнер Артемий Лебедев продолжает комментировать работы уральских рекламщиков. В этот раз он высказал свое мнение о новом логотипе екатеринбургского театра оперы и балета, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал».
Отзыв на работу рекламщиков из Екатеринбурга появился на сайте студия Артемия Лебедева, в разделе «Бизнес-линч». «Знаменитое уральское рекламное агентство „Восход“ презентовало новое название и логотип Екатеринбургского академического театра оперы и балета. Теперь он будет именоваться „Урал Опера Балет“ или „Ural Opera Ballet“ в английском варианте. Как вам разные варианты лого?» — попросил дизайнера высказать свое мнение один из пользователей.
Комментарий гуру дизайна оказался довольно лаконичен. «Тут все хорошо — и нейминг, и графическая часть. Молодцы», — написал Лебедев.
Отметим, это уже не первая работа, связанная с Екатеринбургом, которой дается оценка на сайте студии Артемия Лебедева. Так, в марте этого года один из пользователей попросил прокомментировать логотип, посвященный 300-летию уральской столицы. «Логотип говорит, что в городе есть три здания, которыми можно гордиться. И рассказывает об этом скучно, излишне подробно, как сосед в поезде», — высказал свое мнение арт-директор студии и дизайнер Эркен Кагаров.
Напомним, до этого Артемий Лебедев раскритиковал логотип авиакомпании «Уральские авиалинии», уличив ее в плагиате. По мнению дизайнера, авторы взяли за основу логтип спортивного бренда «Nike».
АиФ Урал: последние новости
Какие звезды приедут на День Победы в Екатеринбург «Сорок сороков» встанут в Екатеринбурге против фильма «Матильда» Анна Семенович в Екатеринбурге вызвала аншлаг на открытии стрип-паба
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками10
Как изменились популярные дети-актеры12
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Заброшенные места, вызывающие ужас
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают фильтфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение