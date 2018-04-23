Артемий Лебедев высказался о новом логотипе свердлвоского оперного театра

Дизайнер Артемий Лебедев продолжает комментировать работы уральских рекламщиков. В этот раз он высказал свое мнение о новом логотипе екатеринбургского театра оперы и балета, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал»

Отзыв на работу рекламщиков из Екатеринбурга появился на сайте студия Артемия Лебедева, в разделе «Бизнес-линч». «Знаменитое уральское рекламное агентство „Восход“ презентовало новое название и логотип Екатеринбургского академического театра оперы и балета. Теперь он будет именоваться „Урал Опера Балет“ или „Ural Opera Ballet“ в английском варианте. Как вам разные варианты лого?» — попросил дизайнера высказать свое мнение один из пользователей.

Комментарий гуру дизайна оказался довольно лаконичен. «Тут все хорошо — и нейминг, и графическая часть. Молодцы», — написал Лебедев.

Отметим, это уже не первая работа, связанная с Екатеринбургом, которой дается оценка на сайте студии Артемия Лебедева. Так, в марте этого года один из пользователей попросил прокомментировать логотип, посвященный 300-летию уральской столицы. «Логотип говорит, что в городе есть три здания, которыми можно гордиться. И рассказывает об этом скучно, излишне подробно, как сосед в поезде», — высказал свое мнение арт-директор студии и дизайнер Эркен Кагаров.