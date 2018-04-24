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Более 15 таксомоторных компаний готовы перевозить бесплатно ветеранов ВОВ в День Победы
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Более 15 таксомоторных компаний готовы перевозить бесплатно ветеранов ВОВ в День Победы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Управа Обручевского района
Более 15 таксомоторных компаний столицы готовы бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы — 9 мая. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
«В период празднования Дня Победы все ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами более 15 таксомоторных компаний», — отмечается в материалах.
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов в ходе заседания президиума уточнил, что такой традиционной услугой смогут также воспользоваться Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы.
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