Более 15 таксомоторных компаний готовы перевозить бесплатно ветеранов ВОВ в День Победы

Более 15 таксомоторных компаний столицы готовы бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы — 9 мая. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

«В период празднования Дня Победы все ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами более 15 таксомоторных компаний», — отмечается в материалах.