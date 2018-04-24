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Ветераны ВОВ смогут бесплатно летать «Аэрофлотом» с 3 по 12 мая
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Ветераны ВОВ смогут бесплатно летать «Аэрофлотом» с 3 по 12 мая 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма, которые проживают в России, СНГ, Прибалтике и Грузии, смогут с 3 по 12 мая бесплатно летать на рейсах группы компаний «Аэрофлот» с одним сопровождающим в эконом-классе, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Всем категориям ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляется возможность перелета по любому из маршрутов внутри РФ и перелета между пунктами в странах: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония, Литва, Молдавия, Грузия (далее пункт в странах СНГ/Прибалтики/Грузии) и пунктами в РФ в период проведения акции», — следует из сообщения.
Герои СССР, а также полные кавалеры ордена Славы смогут летать бесплатно в бизнес-классе или классе комфорт на рейсах внутри России.
В рамках акции ветеранам категории «участник Великой Отечественной войны» и «инвалид Великой Отечественной войны» дополнительно предоставляется возможность перелета из пунктов РФ и пунктов в странах СНГ/Прибалтики/Грузии в пункты стран Европы: Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию.
Перевозка в рамках данной акции должна начинаться только в период с 3 по 12 мая текущего года. Оформление льготных билетов должно производиться в период с 24 апреля по 12 мая (включительно). Срок действия авиабилета, выданного согласно условиям проведения акции, — один месяц. Акция не распространяется на рейсы, выполняемые по соглашениям «код-шеринг» с другими авиакомпаниями.
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