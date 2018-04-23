Мужчина в деле: сценограф Геннадий Самохин

Геннадий Самохин — серый кардинал российского шоу-бизнеса. Именно он занимается сценографией (то есть создает декорации) популярных шоу и концертов. Обо всех секретах работы со звездами Геннадий рассказал PEOPLETALK.

Я сценограф — пишу программы, концерты звезд, политические шоу, выборы, ток-шоу и плюс, конечно же, частные мероприятия — юбилеи, свадьбы. Ну и вообще все, что касается декора. То, что вы видите на сцене, придумываю я — начиная от концепции и заканчивая реализацией.

Я окончил художественную школу, потом архитектурный колледж и поступил в архитектурный институт. Но на каком-то этапе жизни понял, что это не мое, стал все чаще приезжать к своим друзьям, которые работали в Театре имени Моссовета . Там я начал создавать декорации, и меня это затянуло. Сначала работал с Борисом Красновым (знаменитый российский сценограф. — Прим. ред.), но уже давно занимаюсь сценографией сам.

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Сначала я получаю задание от режиссера проекта (если, конечно, он есть). Затем думаю над идеей, делаю эскизы. После утверждения начинается работа над проектом: 3D-визуализация, разработка чертежей (тут уже подключаются инженеры и конструкторы). Создается декорация, и мы ее устанавливаем, монтируем на сцене — важно, чтобы все стояло железобетонно. А после мероприятия мы все утилизируем, если только артисты сами не хотят пользоваться декорацией в дальнейшем.

С 2000 года я — художник-постановщик программы КВН. Дружу с командой «Уральские Пельмени», продолжаю с ними работать и после КВН. Телевизионный проект «Уральские пельмени» — мой. Мы меняем уже не первую декорацию: были большая кастрюля с пельменями, квартира, покосившийся клуб. Ну и продолжаю заниматься КВНом: Высшая лига, Премьер-лига, все выездные фестивали. Кстати, за сценографию в «Аншлаге» тоже отвечаю я.

https://www.youtube.com/watch?v=mly7XiQNUDA

Не делаю, пожалуй, только Comedy Club — просто так сложилось. Совсем недавно я делал показ Валентина Юдашкина к 8 Марта в Кремле и юбилей Владимира Натановича Винокура в Кремлевском дворце (пять лет назад его бенефисом тоже я занимался, но тогда это было в Театре оперетты).

https://www.youtube.com/watch?v=Rvg-AXVsZ30

Клиенты бывают разные, и я стараюсь находить общий язык со всеми. Бывает, что мы не сходимся во взглядах, но тогда просто не работаем.

Я могу гордиться тем, что люди со мной работают уже по 20 лет и штат особо не меняется. Все мои сотрудники — мастера, специалисты и работают над проектом, зная, что они делают, то есть им не надо ничего объяснять. Даешь эскиз — они идут работать и четко знают, что и как делать.

Я живу работой. Не выключаюсь вообще никогда, более того, многие заказчики, режиссеры звонят как раз по ночам. Я на связи всегда. Но если отдыхаю, то стараюсь путешествовать, часто лечу в мою любимую Италию — просто переключиться.

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