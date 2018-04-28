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Ильдару Абдразакову вручили орден Салавата Юлаева
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Ильдару Абдразакову вручили орден Салавата Юлаева 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В минувшую пятницу, 27 апреля, в Уфе гала-концертом завершился I Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Все вырученные с продажи билетов средства направлены на поддержку Центра детского развития для детей с ограниченными возможностями здоровья.
За дирижёрским пультом Национального симфонического оркестра в этот вечер была Сперанца Скаппуччи (Италия) — главный дирижер Королевского оперного театра Валлонии в Льеже. На сцену Башкирского государственного театра оперы и балета, кроме Ильдара Абдразакова, вышли солист Мариинского театра Сергей Скороходов, а также солисты Международной академии музыки Елены Образцовой — Алёна Соболевская и Гамид Абдулов.
Гала-концерт фестиваля посетил глава Башкирии Рустэм Хамитов. По окончании праздника он вручил Ильдару Абдразакову орден Салавата Юлаева.
— Это действительно заслуженная награда, — сказал Рустэм Хамитов. — Ильдар Амирович очень много делает для нашей республики. Замечательный человек, великолепный, самый лучший в мире голос. Хочу сказать, что мы гордимся и счастливы, что вы у нас есть. Огромное вам спасибо!
— Это стимул к тому, что дальше нужно работать, — ответил Ильдар Абдразаков. — Идти вперёд и продолжать то, что мы начали.
Глава региона также сообщил о присвоении Сергею Скороходову почётного звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан».
Ильдар Абдразаков — российский оперный певец (бас), один из самых успешных вокалистов современности, народный артист Башкортостана и Татарстана, двукратный обладатель премии «Грэмми», лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», кавалер ордена Дружбы народов Башкортостана.
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Комментарии  Ещё 12 источников 
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