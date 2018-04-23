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Участниками фестиваля «Богородские звёзды» стали измайловские артисты
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Участниками фестиваля «Богородские звёзды» стали измайловские артисты 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В открытом вокально-хореографическом конкурсе «Богородские звёзды» выступили коллективы Центра культуры и спорта «Измалово»
Творческие коллективы Шоу-ревю «Степхаус», хореографическая студия «Цветы», театр песни «Голосок», которые занимаются в ЦКС «Измайлово», в первой половине апреля выступили на традиционном фестивале «Богородские звёзды».
Яркие и динамичные номера измайловских конкурсантов были исполнены профессионально и на достойном уровне. По завершению программы юные артисты поблагодарили своих зрителей за поддержку, а преподавателей — за подготовку к участию в фестивале. Теперь измайловцы ждут результатов.
Напомним, что в ВАО ежегодный фестиваль «Богородские звёзды» проходит уже более 10 лет. Его организаторами являются Совет депутатов МО Богородское, Досуговый центр «Богородское», районная молодёжная палата и КАИТ-20.
В настоящее время идут отборочные этапы, а 19 и 20 мая состоятся финальные гала-концерты.
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