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День памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС отметят в Измайлове
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День памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС отметят в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Выставочный зал «Измайлово» 26 апреля проведет мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Для посетителей галереи «Измайлово» состоится бесплатный видеопоказ записи документального спектакля «Чернобыль» в исполнении артистов театра «Крылы Халопа» из Республики Беларусь. Мероприятие будет приурочено к Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
Главным лейтмотивом постановки стали материалы, собранные в результате двух экспедиций театра в ту часть зоны отселения, которая находится на территории Республики Беларусь, и в Полесский радиационно-экологический заповедник. В постановке звучат интервью с непосредственными свидетелями событий, озвучены документы, связанные с последствиями аварии, и материалы интернет-форумов, посвященных строительству первой АЭС в Беларуси.
Спектакль побывал на множестве международных фестивалей в Дании, Польше, России, Франции.
Стоит сказать, что галерея «Измайлово» получила согласие театра на некоммерческий показ записи спектакля и приглашает на бесплатный показ всех желающих.
Напомним, что в 1986 году 26 апреля произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа прошлого столетия.
Адрес Выставочного зала «Измайлово: Измайловский проезд, д. 4.
Начало мероприятия в 19 часов.
Предварительная регистрация обязательна на сайте.
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