Шифрин и Колган проведут «Бенефис на двоих»

4 мая в Московском театре мюзикла пройдет творческий вечер известных артистов театра, кино, эстрады и мюзикла Ефима Шифрина Алексея Колгана «Бенефис на двоих».

«Эти артисты — не только партнеры по театру, но и друзья, сделавшие свое общение ироничным и талантливым спектаклем-диалогом. Как свидетельствуют коллеги Шифрина и Колгана по «Принцессе цирка» в Театре мюзикла, за кулисами спектакля «дядя Фима и дядя Леша» творят что-то невообразимое, после чего трудно выйти на сцену, так как смех сдержать практически невозможно. Кстати, в «Бенефисе» своим старшим наставникам будет помогать и «молодежь» театра», — говорится в пресс-релизе мероприятия.

В программе прозвучат арии из мюзиклов «Принцесса цирка», «Скрипач на крыше», рок-оперы «Преступление и наказание» и любимые многими поколениями песни «Московские окна», «Вечер на рейде», «Песня о хорошем настроении» и другие, а также будут показаны эстрадные миниатюры и сцены из спектаклей. Но главное — это будет веселое и искрометное общение-импровизация ярких творческих личностей.

Творческий вечер «Ефим Шифрин и Алексей Колган: бенефис на двоих» пройдет 4 мая 2018 года, начало в 19:00.

Московский театр мюзикла расположен по адресу: Пушкинская пл., 2.