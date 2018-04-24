Спектакль с Орнеллой Мути и Микеле Плачидо в Воронеже перенесли на осень

Спектакль «Суд над ведьмой» с участием Орнеллы Мути и Микеле Плачидо, который должны были показать на сцене Event Hall Сити-парка «Град» 25 апреля, перенесли на осень.

Новая дата спектакля — 1 ноября. Купленные билеты остаются действительными на новую дату. По всем вопросам, касающимся переноса мероприятия и возврата билетов, обращайтесь к организаторам — ООО «Арт-агентство „Леон“ +7 (473) 251-08-08.

Организаторы предупреждают, что возврат билетов в кассах Event-Hall не осуществляется. Вернуть билеты можно только в офисе организаторов по адресу: ООО „Арт-агентство „Леон“ (ул. Карла Маркса, д. 45).