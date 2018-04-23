Уильям Шекспир. In memoriam 

Кем был Шекспир? Драматургом, актёром, поэтом, сыном перчаточника? И тем, и другим, и этим. О его жизни сохранились довольно скудные воспоминания, взятые из второстепенных источников. Говорят, что английский драматург служил и учителем в зажиточных домах, работал в лондонских театрах суфлёром, рабочим сцены. Он писал пьесы в расчёте на своих современников, актёров-друзей лондонского театра «Глобус», никак не похожих на утончённые образы Иннокентия Смоктуновского и Лоуренса Оливье, а оказалось, что остался в мировой литературе, искусстве навсегда.
Его первые шаги в драматургии были не столь оригинальны, во многом они были повтором популярных в ту эпоху жанров, сюжетов, пьес. Но с течением времени драматург наполняет свои творения новым содержанием. Из-под пера Уильяма Шекспира выходят «Ромео и Джульетта», комедии «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец». Позже, на рубеже веков, его перу стали подвластны произведения, принесшие подлинную славу на века: «Гамлет», «Макбет», «Король лир», «Отелло», пьесы принесли невероятную популярность «Глобусу», а состояние его владельцев возросло неоднократно.
В финале жизни он явил миру пьесы-фантазии «Буря», «Зимняя сказка», произведения на античные сюжеты — «Кориолан», «Антоний и Клеопатра». В них английский драматург проявил себя большим знатоком законов драмы, соединив черты трагедии и сказки. Фото: 24smi.org Уильям Шекспир был и непревзойдённым создателем цикла сонетов, популярного в то время стихотворного лирического жанра. Новое звучание его поэтические шедевры обрели в период расцвета романтизма, в XIX веке цитирование строк английского поэта стало модным:
Смежая веки, вижу я острей.
Открыв глаза, гляжу, не замечая,
Но светел темный взгляд моих очей,
Когда во сне к тебе их обращаю.
И если так светла ночная тень —
Твоей неясной тени отраженье, —
То как велик твой свет в лучистый день.
Насколько явь светлее сновиденья!
Каким бы счастьем было для меня —
Проснувшись утром, увидать воочью
Тот ясный лик в лучах живого дня,
Что мне светил туманно мертвой ночью.
День без тебя казался ночью мне,
А день я видел по ночам во сне. Театр Шекспира «Глобус» в Лондоне (реконструкция). Фото: threesixfivecity.com Ларец творений Уильяма Шекспира оказался на диво богат — сюжеты его произведений вдохновили далеко не одно поколение английских, русских, немецких, французских драматургов. И не только их: бессмертные произведения английского классика воплотились в творчестве кинорежиссёров (в мировом кинематографе насчитывается более 30 экранизаций «Гамлета»), театральных постановок не счесть, а ещё заметный след оставила музыка. На сюжеты драматических и поэтических произведений драматурга свои творения создавали Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Джоаккино Россини и Джузеппе Верди. На самую знаменитую печальную повесть, «Ромео и Джульетта», Шарль Гуно написал оперу, Гектор Берлиоз симфонию и, конечно, Леонард Бернстайн — его мюзикл «Вестсайдская история» знаком едва ли не каждому зрителю второй половины ХХ-го века.
Наши, русские композиторы, оставили заметный след в переосмыслении творчества Уильяма Шекспира. Кто не помнит грозно-мрачную мелодию Дмитрия Шостаковича из экранизаций «Гамлета» и «Короля Лира» Григория Козинцева? И никого не оставила равнодушным великолепная игра Юри Ярвета, Олега Даля, Иннокентия Смоктуновского, Юрия Толубеева… А до Шостаковича был Александр Алябьев — первый русский композитор, написавший оперы «Буря» и «Волшебная ночь». Затем последовали увертюра «Король Лир» Милия Балакирева, симфоническое произведение «Буря» Петра Ильича Чайковского, его же увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», а век ХХ подарил нам всем знаменитый балет Сергея Сергеевича Прокофьева, где блистала несравненная Галина Сергеевна Уланова. Кадр из фильма Григория Козинцева «Гамлет». Фото: iphonecineonline.com И, конечно, золотой век русского театра… «Гамлет» Таганки и «Гамлет» Ленкома (постановка Андрея Тарковского), «Антоний и Клеопатра» театра имени Е. Б. Вахтангова. Шекспир вечен, Шекспир одновременно юн и стар, Шекспир мудр и умён. Он в наших сердцах и душах. Навеки и навсегда. В русском театре, в русском кино, в русской литературе и в русском искусстве.
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.