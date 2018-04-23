Уильям Шекспир. In memoriam

Кем был Шекспир ? Драматургом, актёром, поэтом, сыном перчаточника? И тем, и другим, и этим. О его жизни сохранились довольно скудные воспоминания, взятые из второстепенных источников. Говорят, что английский драматург служил и учителем в зажиточных домах, работал в лондонских театрах суфлёром, рабочим сцены. Он писал пьесы в расчёте на своих современников, актёров-друзей лондонского театра «Глобус», никак не похожих на утончённые образы Иннокентия Смоктуновского Лоуренса Оливье , а оказалось, что остался в мировой литературе, искусстве навсегда.

Его первые шаги в драматургии были не столь оригинальны, во многом они были повтором популярных в ту эпоху жанров, сюжетов, пьес. Но с течением времени драматург наполняет свои творения новым содержанием. Из-под пера Уильяма Шекспира выходят «Ромео и Джульетта», комедии «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец». Позже, на рубеже веков, его перу стали подвластны произведения, принесшие подлинную славу на века: «Гамлет», «Макбет», «Король лир», «Отелло», пьесы принесли невероятную популярность «Глобусу», а состояние его владельцев возросло неоднократно.

В финале жизни он явил миру пьесы-фантазии «Буря», «Зимняя сказка», произведения на античные сюжеты — «Кориолан», «Антоний и Клеопатра». В них английский драматург проявил себя большим знатоком законов драмы, соединив черты трагедии и сказки. Фото: 24smi.org Уильям Шекспир был и непревзойдённым создателем цикла сонетов, популярного в то время стихотворного лирического жанра. Новое звучание его поэтические шедевры обрели в период расцвета романтизма, в XIX веке цитирование строк английского поэта стало модным:

Смежая веки, вижу я острей.

Открыв глаза, гляжу, не замечая,

Но светел темный взгляд моих очей,

Когда во сне к тебе их обращаю.

И если так светла ночная тень —

Твоей неясной тени отраженье, —

То как велик твой свет в лучистый день.

Насколько явь светлее сновиденья!

Каким бы счастьем было для меня —

Проснувшись утром, увидать воочью

Тот ясный лик в лучах живого дня,

Что мне светил туманно мертвой ночью.

День без тебя казался ночью мне,

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж

Достоинство, что просит подаянья,

Над простотой глумящуюся ложь,

Ничтожество в роскошном одеянье,

И совершенству ложный приговор,

И девственность, поруганную грубо,

И неуместной почести позор,

И мощь в плену у немощи беззубой,

И прямоту, что глупостью слывет,

И глупость в маске мудреца, пророка,

И вдохновения зажатый рот,

И праведность на службе у порока.