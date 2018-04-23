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Студенты ВТУ им. Щепкина представят спектакль «Доходное место»
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Студенты ВТУ им. Щепкина представят спектакль «Доходное место» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Молодой чиновник, в прошлом — студент Василий Жадов полон ожиданий, амбиций, любви и надежд, а также романтических замыслов. Жадов — идеалист, но ему приходится сталкиваться с реальностью, с миром, где правят деньги и бюрократия. По его мнению, лучше жить бедно и честно, но, однако, окружающие не понимают его. Он не желает брать взятки и угождать, у него происходит конфликт с женой Полиной из-за денег. Для него принципы превыше всего, а не материальное благополучие, в отличие от всех остальных. Но сможет ли Жадов противостоять безжалостной системе общества, которая оказывает на него всё большее давление? Начало: 19:00.
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