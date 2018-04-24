Известный певец избил 8-летнего школьника

Известный тенор провел «воспитательные» меры с рукоприкладством. Как сообщает «День. Онлайн», нападавшим стал известный тенор Московского театра «Новая опера» им. Колобова Георгий Васильев . ЧП произошло в раздевалке музыкальной школы. Васильеву не понравилось, что между его сыном и 8-летним мальчиком произошла драка. Певец решил вмешаться. Камеры в раздевалке зафиксировали, как Васильев провел ряд «воспитательных» мер с рукоприкладством в отношении школьника. Мама пострадавшего мальчика обратилась в полицию.

О самом Васильеве известно, что он неоднократно выступал на концертах и фестивалях с Национальным филармоническим оркестром России и Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы».

Ранее «СП» писала, что во Львове украинцы устроили потасовку в центре города из-за российской поп-музыки. Драка произошла в кафе из-за песен группы «Ласковый май».

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