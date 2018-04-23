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Директор саратовского театра оперы объяснил слова о его «сносе»
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Директор саратовского театра оперы объяснил слова о его «сносе» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уточнения понадобились из-за того, что исходной проектной документации не сохранилось, а в конструктивные решения при строительстве здания в 1950-е годы были внесены изменения. «Сейчас мы занимаемся изучением конструкций здания, в том числе с применением новых технологий. Необходимо подвести шурфы под здание, для этого потребуется частично разобрать входную группу. Эти мероприятия очень затратны по времени, кроме того, мы ждем пока согреется грунт и понизится уровень грунтовых вод. Поэтому рассчитываем, что обследование будет завершено летом», — сообщил Комаров.
После завершения обследования будет снова получено заключение Главгосэкспертизы, после чего можно будет делать выводы о необходимых работах. Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что состояние конструкций театра таково, что может потребоваться его снос.
Комаров пояснил, что больше всего вопросов возникает именно ко входной части с колоннадой. Он подчеркнул, что если она будет разобрана, то ее обязательно восстановят. В 1999 году в театре уже меняли две колонны у парадного входа.
В прошлом году стало известно, что на реконструкцию театра могут быть выделены федеральные средства. После проведения первого обследования была названа сумма — 2,7 млрд рублей, однако она не устроила куратора проекта, председателя Госдумы Вячеслава Володина.
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