«Таганки» негасимый свет

Театр «Содружество актеров Таганки» отметил свое 25-летие.

Наталья Сайко, …На сцене — клоуны в разноцветных костюмах. Ощущение, что гости праздничного вечера попали в цирк. Но это — вовсе не цирк, это — молодые артисты труппы, которые, кажется, умеют делать все — бить в барабаны, жонглировать, крутить сальто… Молодежь составляет сегодня большую часть труппы, хотя, когда театр создавался в апреле 1993 года, в его состав вошли 36 ведущих артистов Театра на Таганке — Зинаида Славина Леонид Филатов и другие. А Николай Губенко был выбран руководителем коллектива.

Благодарностей в этот вечер в адрес Николая Николаевича звучало немало — и со сцены, и с экрана.

— Я удивляюсь твоей выдержке, — говорит народный артист СССР Юрий Соломин . — Ты только не сдавайся!

Николай Губенко приветствовал присутствующих и, обращаясь в зал, трогательно произнес: «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил». Пушкинские строки были адресованы Сергею Соловьеву, который первым в только что образовавшемся театре поставил чеховскую «Чайку».

— Мне кажется, что все это было вчера, — рассказал «ВМ» Сергей Соловьев. — Я стою в фойе и вспоминаю, как репетировали, искали, спорили. А вот ведь — прошло четверть века. Я с Колей Губенко познакомился еще во ВГИКе, был фанатом губенковских работ. Этот театр существует, как следствие его силы, упорства и таланта.

Артисты театра в поэтической форме вспоминали вехи своего становления. То, как делали ставку на борьбу с бюрократией, как раскололся любимовский театр, как ссорились и теряли из-за раскола лучших друзей, «а раньше были — не разлей вода». Как их предал «главный», за возвращение в страну которого столько боролись. Как потом долгие годы жили, занимая друг у друга до получки, как самим приходилось латать крышу, как их не пускал в родной дом ОМОН, как выиграли 27 (!) судов, дойдя до Высшего арбитражного.

— Не по своей воле «Содружество актеров Таганки» стало самостоятельным театром, — говорит Геннадий Хазанов . — Нельзя быть брошенным только потому, что твое мнение не совпадает с мнением номенклатуры.

Но в итоге они все-таки отстояли право быть собой, иметь свое лицо!

— В нашей стране, — говорит Олег Попцов, — принято ненавидеть прошлое. Но Николай Губенко к прошлому относится с уважением, понимая, что без прошлого нет будущего. ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Калягин, народный артист СССР, режиссер:

— Хочу низко поклониться тебе, родная «Таганка». Я смотрю на сегодняшний яркий капустник — как же все прекрасно сделано! Во всем чувствуется сила, мощь, прожитые годы, когда волей Николая Николаевича Губенко, человека, который ни разу в жизни не сфальшивил, все это и «пошло», и пришло в движение. Я чувствую, что сегодня нахожусь в месте завороженном. Все, что с вами случилось — и трагическое, и драматическое, и поэтическое, — должно было тут произойти.

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