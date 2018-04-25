В ГЦКЗ «Россия» состоится концерт, посвященный 80-летию Высоцкого

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Звезды отечественной эстрады, а также французский актер Жерар Депардье в среду споют песни легендарного актера, поэта и барда Владимира Высоцкого в честь 80-летия со дня его рождения. Ведущим мультимедийного шоу на сцене ГЦКЗ «Россия» благодаря современным технологиям станет сам герой вечера, сообщили в пресс-службе проекта «Высоцкий 80. Я жив!».

"Шоу получило свое название по песне Высоцкого «Я жив! Снимите черные повязки!» не случайно: в этот вечер Владимир Семенович присоединится к нам в образе ведущего. Система синхронизированного света и диодных экранов позволила создать ощущение интерактивности и реальности всего происходящего на сцене", — пояснили организаторы.

"Высоцкого знают и любят в России, Европе, США, его популярность только растет. Он остается нашим современником, а его стихи и песни вдохновляют и молодую аудиторию, для которой Высоцкий — такой же кумир, как для их родителей. Высоцкий — разный и свой для каждого, поэтому такие разножанровые артисты смотрятся гармонично в одном концерте, исполняя его песни", — отметили устроители «Высоцкий 80».

Организаторы вспомнили о другой круглой дате, связанной с Высоцким, — 45-летии первого исполнения «Диалога у телевизора». В честь этого тезки героини песни — Зинаиды — смогут посетить концерт бесплатно. Как дань тому, что многие композиции барда были посвящены спортсменам, атлеты, выступившие на Олимпиаде Пхёнчхане, и те, кто не смог принять участие в турнире, также приглашены на вечер бесплатно.

Из биографии Высоцкого

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу Театра на Таганке в 1964 году. Его дебютом стала небольшая роль в спектакле «Добрый человек из Сезуана», с которого и начиналась легендарная «Таганка» Юрия Любимова . Уже на следующий год молодой артист принимает участие сразу в трех премьерах — «Антимиры», «Десять дней, которые потрясли мир», «Павшие и живые».

Потом в репертуаре Высоцкого появляется Галилей в спектакле «Жизнь Галилея», Хлопуша в «Пугачеве», Лопахин в «Вишневом саде», Свидригайлов в «Преступлении и наказании». И все же самой яркой его ролью стал Гамлет в трагедии Шекспира.

Наиболее примечательными работами Высоцкого в кинематографе считаются его роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Короткие встречи», «Плохой хороший человек».

Владимир Высоцкий также вошел в историю как автор— исполнитель своих песен.

Скончался в Москве 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.