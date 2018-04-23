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В одной из библиотек Кузьминок состоялся показ моноспектакля
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В одной из библиотек Кузьминок состоялся показ моноспектакля 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В библиотеке № 115 района Кузьминки был представлен моноспектакль московской театральной студии «69» — «Магдалина».
— Моноспектакль создан по стихотворениям Юрия Живаго из романа «Доктор Живаго». В произведении, получившем нобелевскую премию и мировое признание, автор поднимает вопросы христианской веры, его особый взгляд на преображение и бессмертие души — лейтмотив «стихотворений Юрия Живаго». Он и становится главной темой постановки, осью вокруг которой строится повествование, — поделился один из сотрудников учреждения.
По его словам, спектакль был принят публикой с интересом и вниманием, а студия «69» обещала и дальше радовать жителей своими новыми постановками. (вт)
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