В одной из библиотек Кузьминок состоялся показ моноспектакля

В библиотеке № 115 района Кузьминки был представлен моноспектакль московской театральной студии «69» — «Магдалина».

— Моноспектакль создан по стихотворениям Юрия Живаго из романа «Доктор Живаго». В произведении, получившем нобелевскую премию и мировое признание, автор поднимает вопросы христианской веры, его особый взгляд на преображение и бессмертие души — лейтмотив «стихотворений Юрия Живаго». Он и становится главной темой постановки, осью вокруг которой строится повествование, — поделился один из сотрудников учреждения.

По его словам, спектакль был принят публикой с интересом и вниманием, а студия «69» обещала и дальше радовать жителей своими новыми постановками. (вт)