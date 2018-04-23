Трагедия симферопольского драмтеатра — на сцену «выходят» пожарные

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Юристы Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького в Симферополе подали апелляционную жалобу на запрет пользования помещениями здания. Об этом журналистам рассказал директор драмтеатра Александр Ермачков.

По подсчетам руководства, на закупку техники для оснащения помещений театра, работа которого была приостановлена из-за нарушений правил противопожарной безопасности, необходимо выделить из бюджета Республики около 14 млн рублей.

"Проверка МЧС началась 19 апреля и продолжится до 25 апреля. Недочеты, выявленные МЧС, частично уже устранены. Противопожарное оборудование 1996-1997 годов требует большой модернизации и морально устарело, но оно функционирует. Не согласившись с определением суда о запрете пользования помещениями нашего театра, нами подана апелляционная жалоба. Мы считаем, что все изъяны, которые будут выявлены, возможно устранить без закрытия театра", — пояснила начальник юридического отдела театра Тамара Журавлева.

По словам директора театра Александра Ермачкова, с 2014 года здания госучреждения не проходили ни одной «тотальной проверки». Руководство отметило, что 19 апреля, после осмотра специалистами прокуратуры и МЧС, в театр прибыли судебные приставы с предписанием суда о приостановке деятельности театра. В этот день на сцене учреждения был запланирован показ спектакля. По просьбам администрации культурного учреждения выполнение распоряжения было перенесено на следующий день.

"Я неоднократно говорил, что мы нуждаемся в очень крупном ремонте. Теперь мы в недоумении, каким образом будем оплачивать сотрудникам театра заработную плату, пока помещение не функционирует. Принимая подобное решение мы не подумали о людях. С одной стороны правы МЧС в том, что нужно обеспечить безопасность посетителей. С другой стороны — что делать с работниками театра?" — вопрошает Ермачков.

На ближайшее время отменены спектакли драмтеатра и Крымского театра кукол, также приостановлена работа театрального колледжа, находящегося в этом здании.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 20 апреля решением суда была приостановлена работа Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького. Причиной стали нарушения требований противопожарной безопасности, которые специалисты прокуратуры и МЧС выявили в ходе межведомственной проверки объектов с массовым пребыванием людей. Кроме театра были закрыты еще два объекта — ТЦ «Куб» и детская игровая комната в ТРК «Центрум».

По данным пресс-службы прокуратуры, основными нарушениями во время проверок стали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители.