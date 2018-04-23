Сказку «Волшебная мельница» показали юным зрителям в досуговом клубе на улице Юннатов

В клубе культуры и эстетики «Родничок» на улице Юннатов выступили актеры «Терем-театра». Детям показали спектакль «Волшебная мельница». Об этом рассказали в администрации досугового учреждения.

— «Волшебная мельница» — это ширмовая сказка о ценности дружбы. Она повествует о том, как звери, живущие в одном дворе, путем совместного поиска волшебной мельницы перевоспитывают ленивого кота, — пояснил представитель администрации.

Адрес клуба культуры и эстетики «Родничок»: ул. Юннатов, д. 17, корп. 2. (мю)