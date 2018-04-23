На XXVI фестивале Бенуа де ла Данс будут представлены новые работы к юбилею Петипа

Москва, 23 апреля 2018 г. 5 — 6 июня на Исторической сцене Большого Театра России, при поддержке Министерства культуры РФ пройдет XXVI международный балетный фестиваль Бенуа де ла Данс. Зрители увидят самые яркие работы в области танца со всего мира, среди которых есть как мировые шедевры, так и специально созданные работы. В этом году в рамках Фестиваля выступят звезды 22-х ведущих балетных компаний мира.

5 июня — гала-концерт звёзд балета — номинантов Приза 2018 года и награждение победителей.

6 июня — «ПЕТИПА ПОСВЯЩАЕТСЯ! КЛАССИКА ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ ХОРЕОГРАФОВ» — гала-концерт звёзд балета — лауреатов Приза разных лет.

На пресс-конференции, которая прошла 19 апреля в Большом театре, организаторы подробно рассказали о Программе гала-концертов, а также раскрыли некоторые детали предстоящего награждения лауреатов.

Подзаголовок второго вечера: «Петипа посвящается! Классика глазами современных хореографов». Будут показаны как классические, традиционные фрагменты из балетов Петипа, так и уже существующие нео-классические версии. Мария Кочеткова исполнит с Семёном Чудиным па-де-де из «Спящей Красавицы»; Полина Семионова с Иваном Зайцевым из Михайловского театра станцуют па-де-де из «Дон Кихота», в которое хореограф Виктор Ульяте добавил испанского колорита; Татьяна Мельник , прима Венгерского национального балета, в дуете с Бруклином Маком (в прошлом году он с большим успехом выступил на Бенуа в «Диане и Актеоне») готовят па-де-де из «Талисмана», а Екатерина Крысанова с Денисом Родькиным блеснут в гран-па из «Баядерки». Премьеры Балета Сан-Франциско — Софиан Сильве и Карло Ди Ланно исполнят Белый дует из «Лебединого озера» в постановке Дэвида Доусона; Люсия Лакарра и Хосуэ Ульяте — дует из «Кармен» Виктора Ульяте; премьер Национального балета Кореи, прошлогодний дипломант Бенуа Джэ-У Ли станцует свою прошлогоднюю номинацию — вариацию Феи Карабос в постановке Марсии Хайде, и наконец, Наталия Осипова и Джейсон Киттельбергер покажут фрагмент из «Щелкунчика» Сиди Ларби Шеркауи. Для обоих это — новая работа.

Готовятся также мировые премьеры: Дрю Джакоби ставит для себя сюиту Фей из Пролога «Спящей Красавицы»; Иван Васильев покажет фрагмент из «Фауста»; Игоне Де Йон и Даниэль Камарго готовят Дует из «Проделок Амура» на музыку А. Глазунова в постановке своего коллеги, тоже премьера Национального балета Нидерландов, Реми Вортмейера, а премьеры Мариинского театра, Виктория Терёшкина и Ксандер Париш, представят «Па де Петипа», номер, который ставит для них Ксения Зверева

Информация о Призе:

Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз «Benois de la Danse» учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и Организатор Программы — общественная некоммерческая организация «Центр Бенуа». Автор статуэтки Приза — известный скульптор Игорь Устинов , представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, — выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, — в 1992 году, — ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры».

В 2002 г. году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу «Культурное наследие России».

В 2009 проект «Бенуа де ла Данс» получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.

За 26 лет своего существования Приз «Бенуа де ла Данс» вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлёвском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году Проект, расширившийся до рамок Фестиваля мирового балета, снова вернулся на сцену Большого театра России.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передаётся в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

Все свежие новости Фестиваля БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС вы найдёте на его официальных ресурсах:

Сайт: http://benois.theatre.ru/

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