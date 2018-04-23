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Череповецкие артисты взяли Гран-При юбилейной «Студвесны»
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Череповецкие артисты взяли Гран-При юбилейной «Студвесны» 

Вологда.рф 2 часа назад
Студенческий театр череповецкого госуниверситета взял высшую награду фестиваля «Студенческая весна на Арт-факультете». Творческий конкурс среди студентов прошел на Вологодчине в 25-й раз.
На сцену вышли авторы лучших номеров этого сезона и участники прошлых лет. Финал конкурса прошел накануне. Жюри выбрали победителей среди представителей вузов и ссузов.
Среди студентов высших учебных заведений самыми талантливыми стали также ребята из Череповецкого госуниверситета. Среди колледжей и техникумов победа досталась студентам вологодского строительного колледжа.
Напомним, что в этом году за выход в финал сражались представители 25 образовательных организаций Вологодчины. Эксперты оценили около 200 творческих номеров. Обладатели Гран-При — студенческий театр ЧГУ представит Вологодчину на всероссийской «Студенческой весне».
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