Череповецкие артисты взяли Гран-При юбилейной «Студвесны»

Студенческий театр череповецкого госуниверситета взял высшую награду фестиваля «Студенческая весна на Арт-факультете». Творческий конкурс среди студентов прошел на Вологодчине в 25-й раз.

На сцену вышли авторы лучших номеров этого сезона и участники прошлых лет. Финал конкурса прошел накануне. Жюри выбрали победителей среди представителей вузов и ссузов.

Среди студентов высших учебных заведений самыми талантливыми стали также ребята из Череповецкого госуниверситета. Среди колледжей и техникумов победа досталась студентам вологодского строительного колледжа.

Напомним, что в этом году за выход в финал сражались представители 25 образовательных организаций Вологодчины. Эксперты оценили около 200 творческих номеров. Обладатели Гран-При — студенческий театр ЧГУ представит Вологодчину на всероссийской «Студенческой весне».