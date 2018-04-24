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В Нижнем Новгороде будет создана информационная система культурного пространства
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В Нижнем Новгороде будет создана информационная система культурного пространства 

Vgoroden.ru 44 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Стратегия культурного развития города стала темой встречи главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с издателями, искусствоведами, музыковедами, руководителями детских школ искусств, художниками, фотографами и учеными 23 апреля.
В рамках встречи было рассмотрено несколько концепций. Одна из них предполагает создание единого интернет — ресурса, где нижегородцы смогут высказывать свои мнения относительно развития города.
В рамках другой концепции эксперты предложили создать культурный фестиваль в каждом районе Нижнего Новгорода. Предполагается, что на подобных фестивалях жители будут в деталях знакомиться с яркими местами и ценностями той или иной территории.
Сам Владимир Панов заявил о необходимости в Нижнем Новгороде информационной системы культурного пространства:
«Эта информационная система покажет, какие возможности есть рядом с тем местом, где ты живешь: культурные активности, дополнительное образование для детей», — добавил мэр.
«Представленные концепции носят набросочный характер. Теперь нам нужно обработать материалы и обсудить их с коллегами из Общественной палаты города», -прокомментировала встречу директор Волго-Вятского филиала государственного музейного выставочного центра «РОСИЗО» Анна Гор.
«Я была бы очень рада, если бы в той стратегии культурного развития Нижнего Новгорода, которая сейчас формируется, нашлось пространство и для танцевального творчества в широком смысле. В городе Горьком в течение многих лет танцевала моя педагог по балету, можно сказать, вторая мама, Наталья Викторовна Золотова. Она была прима-балериной Оперного театра, танцевала здесь большие спектакли, например, балет «Красный мак». Поэтому лично для меня этот город особый: театральный, с большой танцевальной культурой. «, — заявила журналистам балерина Илзе Лиепа по итогам встречи с мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым.
Владимир Панов уточнил, что стратегия культурного развития города может быть разработана в рамках бюджета 2019 года.
Напомним, в парке на Стрелке начали высаживать хвойные деревья.
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