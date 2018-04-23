Тайна рождения Георгия Вицина

Долго считалось, что Георгий Вицин родился 23 апреля. Так было записано во всех документах, но потом выяснилось, что дату его рождения изменила мать. Она сделала это, чтобы сына приняли в спортивную школу.

Вся судьба Вицина полна мнимостей и обманок. Георгий Михайлович поучился чуть ли не во всех московских театральных учебных заведениях: и в театральном училище при Малом, и в вахтанговском училище, а в итоге закончил Вторую театральную студию МХАТа.

Говорили, что он дебютировал в « Иване Грозном » Эйзенштейна, сыграв эпизодическую роль опричника, но на самом деле это было не так.

В кино Вицин часто играл алкоголиков, его прославила роль Труса в комедиях Гайдая, но в жизни он не пил, не курил и был фанатиком йоги. Это принесло свои плоды — в 60 лет Вицин легко мог играть 30-летних.

Global Look Press/Russian Look/Igor Gnevashev

Вицин служил в театре Ермоловой, потом в Театре-студии киноактёра, в перестройку гастролировал по стране вместе с Юрием Никулиным и Евгением Моргуновым. Он прожил хорошую профессиональную жизнь — но трудно отделаться от мысли, что как человек Вицин был намного интереснее и глубже, чем его персонажи. В нём было нечто подвижническое: он трогательно заботился о своей первой любви даже после их расставания. В старости, отдав свою большую квартиру дочери и перебравшись в хрущёвку, Вицин оградил себя от мира. На улицу он выходил, чтоб покормить слетавшихся к нему со всех сторон голубей, помощи ни от кого не принимал:

— Не могу, ведь последнее отдают…

Комический актер, над ролями которого хохотал весь Советский Союз, на самом деле был праведником — но об это мало кто знал.