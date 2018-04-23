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Тайна рождения Георгия Вицина
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Тайна рождения Георгия Вицина 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Долго считалось, что Георгий Вицин родился 23 апреля. Так было записано во всех документах, но потом выяснилось, что дату его рождения изменила мать. Она сделала это, чтобы сына приняли в спортивную школу.
Вся судьба Вицина полна мнимостей и обманок. Георгий Михайлович поучился чуть ли не во всех московских театральных учебных заведениях: и в театральном училище при Малом, и в вахтанговском училище, а в итоге закончил Вторую театральную студию МХАТа.
Говорили, что он дебютировал в «Иване Грозном» Эйзенштейна, сыграв эпизодическую роль опричника, но на самом деле это было не так.
В кино Вицин часто играл алкоголиков, его прославила роль Труса в комедиях Гайдая, но в жизни он не пил, не курил и был фанатиком йоги. Это принесло свои плоды — в 60 лет Вицин легко мог играть 30-летних.
Global Look Press/Russian Look/Igor Gnevashev
Юрий Никулин, Евгений Моргунов и Георгий Вицин
Вицин служил в театре Ермоловой, потом в Театре-студии киноактёра, в перестройку гастролировал по стране вместе с Юрием Никулиным и Евгением Моргуновым. Он прожил хорошую профессиональную жизнь — но трудно отделаться от мысли, что как человек Вицин был намного интереснее и глубже, чем его персонажи. В нём было нечто подвижническое: он трогательно заботился о своей первой любви даже после их расставания. В старости, отдав свою большую квартиру дочери и перебравшись в хрущёвку, Вицин оградил себя от мира. На улицу он выходил, чтоб покормить слетавшихся к нему со всех сторон голубей, помощи ни от кого не принимал:
— Не могу, ведь последнее отдают…
Комический актер, над ролями которого хохотал весь Советский Союз, на самом деле был праведником — но об это мало кто знал.
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