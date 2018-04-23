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Спектакль «Крылья Дюймовочки» покажут в культурном центре на Флотской
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Спектакль «Крылья Дюймовочки» покажут в культурном центре на Флотской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В субботу, 5 мая, в Культурном центре «Онежский», который расположен на Флотской улице, покажут спектакль «Крылья Дюймовочки». Постановка создана воспитанниками детской воскресной школы при Феодоровском государевом соборе в Царском Селе. Об этом рассказали в администрации культурного центра.
— Это чудесная театральная интерпретация всем известной сказки Андерсена «Дюймовочка». Специально для этой музыкальной сказки были написаны авторские аранжировки популярных песен, — поделился представитель администрации.
Начало в 13.00. Вход свободный. Места можно забронировать заранее по телефону 8 (952) 205-73-37. КЦ «Онежский» расположен по адресу Флотская ул., д. 25. (мю)
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