Спектакль «Крылья Дюймовочки» покажут в культурном центре на Флотской

В субботу, 5 мая, в Культурном центре «Онежский», который расположен на Флотской улице, покажут спектакль «Крылья Дюймовочки». Постановка создана воспитанниками детской воскресной школы при Феодоровском государевом соборе в Царском Селе. Об этом рассказали в администрации культурного центра.

— Это чудесная театральная интерпретация всем известной сказки Андерсена «Дюймовочка». Специально для этой музыкальной сказки были написаны авторские аранжировки популярных песен, — поделился представитель администрации.

Начало в 13.00. Вход свободный. Места можно забронировать заранее по телефону 8 (952) 205-73-37. КЦ «Онежский» расположен по адресу Флотская ул., д. 25. (мю)