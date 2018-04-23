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Школьный театральный фестиваль закрыли в онлайн-режиме
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Школьный театральный фестиваль закрыли в онлайн-режиме 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Школа №2117
Ежегодный Театральный фестиваль, организатором которого является образовательный комплекс «Школа №2117», завершился на сцене Дворца культуры городского округа Щербинка 23 апреля.
— Это наше традиционное мероприятие, которое проводится в третий раз. В нем участвую все учащиеся: от дошкольников до старших классов. Каждый коллектив готовит театральную постановку и по итогам отбора проходит большой концерт на сцене Дворца культуры, — поделилась заместитель директора школы №2117 Наталья Зубарева.
Новшеством этого года стала трансляция финального концерта в сети. Все желающие смогли посмотреть выступления театралов на сайте школы в режиме онлайн.
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