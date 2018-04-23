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Ирина Понаровская сменила имидж впервые за 40 лет
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Ирина Понаровская сменила имидж впервые за 40 лет 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@irinaponarovskaya_starИрина Понаровская сменила имидж впервые за 40 летИрина Понаровская (65) оставалась верна своему имиджу женщины-вамп с короткой стрижкой и угольно-черными локонами уже несколько десятилетий. К ее образу роковой соблазнительницы и женщины-загадки привыкли миллионы поклонников. Однако на днях певица решилась на кардинальные перемены, отказавшись от неизменного яркого макияжа, перекрасив волосы и надев очки в широкой оправе. Стилист, которая проводила перевоплощение артистки, поделилась с изданием СтарХит комментарием:
Чтобы подчеркнуть фарфоровую кожу и голубые глаза, мы придали волосам Ирины розово-бежевый оттенок. Вся процедура обошлась ей примерно в 20 тысяч рублей. Она шикарно выглядит. Еще даст фору многим молодым девушкам. Правильно, что не жалеет на себя денег!
@irinaponarovskaya_star
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Поклонники Понаровской разделились на два лагеря: одни оценили метаморфозы, другие же посчитали, что подобное перевоплощение заметно «состарило» исполнительницу. «Вот это неожиданность, Ирина! Необычно, но вам очень идет!», «Ну и дела! Понаровская блондинка!», «Эх, ушла эпоха… Наверное, у каждой женщины в 65 наступает момент, когда пора красить волосы в „старушечий“ цвет», «Ирина, что с вами стало! Где шикарная женщина? Я вижу бабушку…», — написали они.
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