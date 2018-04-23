Театр из Петербурга на гастролях в Севастополе покажет оперетту «Севастопольский вальс» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии по просьбе зрителей Севастополя вновь покажет на гастролях в этом городе оперетту «Севастопольский вальс», сообщил в понедельник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС генеральный директор театра Юрий Шварцкопф.
"Я никогда не забуду севастопольских зрителей, которые со слезами на глазах приветствовали наших артистов на оперетте Листова, и мы очень переживали за актера, исполнявшего на бис арию Аверина, потому что у него от волнения голос был напряжен до предела. Поэтому мы вновь везем «Севастопольский вальс» в этот замечательный город, где покажем также спектакли «Граф Люксембург» Франца Легара и «Лето любви» Лайоша Лайтаи. На гастроли едут ведущие солисты, хор, балет, оркестр, никаких фонограмм не будет", — рассказал Юрий Шварцкопф.
Это будут обменные гастроли, в ходе которых петербуржцы 3-6 мая выступят на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени Анатолия Луначарского, а черноморская труппа в те же дни покажет свои спектакли в центре Петербурга в Музкомедии.
Севастопольская труппа, уже выступавшая в Петербурге в минувшем декабре, по просьбе принимающей стороны тоже исполнит один из спектаклей зимней гастрольной афиши. Она еще раз покажет постановку "Анна Каренина", которая имела здесь большой зрительский успех.
"Мы не уходим от традиции, исследуем классическую драматургию без маргинальных подходов, но современным языком. Надеемся, что и второй экзамен в Петербурге мы тоже сдадим", — сказал в ходе видеомоста главный режиссер Севастопольского театра Григорий Лифанов. По его словам, труппа везет также спектакли «Доходное место», «Дядюшкин сон» и «Севильский цирюльник», в создании которых участвовали в том числе и столичные режиссеры. Вместе со спектаклями в Петербург прибудет и большая выставка картин мастеров «южной школы».
Масштаб программы «Больших гастролей»
Оба руководителя театров были единодушны в оценке высокой эффективности федеральной программы «Большие гастроли», которая сделала насыщенным межтеатральный обмен в масштабах всей страны.
Как рассказал еще один участник пресс-конференции, руководитель дирекции информационных ресурсов Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ Иван Донцов, только от Петербурга в этой программе участвует более десяти театров, охватывая пространство вплоть до Петропавловска-Камчатского. А всего в течение года по этой программе гастроли во всех федеральных округах РФ совершат более 250 театров, которые покажут более 2 тыс. спектаклей — от драматических и музыкальных до кукольных.