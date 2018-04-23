Театр из Петербурга на гастролях в Севастополе покажет оперетту «Севастопольский вальс»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии по просьбе зрителей Севастополя вновь покажет на гастролях в этом городе оперетту «Севастопольский вальс», сообщил в понедельник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС генеральный директор театра Юрий Шварцкопф

"Я никогда не забуду севастопольских зрителей, которые со слезами на глазах приветствовали наших артистов на оперетте Листова, и мы очень переживали за актера, исполнявшего на бис арию Аверина, потому что у него от волнения голос был напряжен до предела. Поэтому мы вновь везем «Севастопольский вальс» в этот замечательный город, где покажем также спектакли «Граф Люксембург» Франца Легара и «Лето любви» Лайоша Лайтаи. На гастроли едут ведущие солисты, хор, балет, оркестр, никаких фонограмм не будет", — рассказал Юрий Шварцкопф.

Это будут обменные гастроли, в ходе которых петербуржцы 3-6 мая выступят на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени Анатолия Луначарского, а черноморская труппа в те же дни покажет свои спектакли в центре Петербурга в Музкомедии.

Севастопольская труппа, уже выступавшая в Петербурге в минувшем декабре, по просьбе принимающей стороны тоже исполнит один из спектаклей зимней гастрольной афиши. Она еще раз покажет постановку " Анна Каренина ", которая имела здесь большой зрительский успех.

"Мы не уходим от традиции, исследуем классическую драматургию без маргинальных подходов, но современным языком. Надеемся, что и второй экзамен в Петербурге мы тоже сдадим", — сказал в ходе видеомоста главный режиссер Севастопольского театра Григорий Лифанов . По его словам, труппа везет также спектакли «Доходное место», «Дядюшкин сон» и «Севильский цирюльник», в создании которых участвовали в том числе и столичные режиссеры. Вместе со спектаклями в Петербург прибудет и большая выставка картин мастеров «южной школы».

Масштаб программы «Больших гастролей»

Оба руководителя театров были единодушны в оценке высокой эффективности федеральной программы «Большие гастроли», которая сделала насыщенным межтеатральный обмен в масштабах всей страны.