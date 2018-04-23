Премия «Фитнес: лучшее»: объявляем победителей

Проверив голоса, убрав накрутки и оценив все варианты, мы готовы объявить тех, кто достойно боролся за победу.

Напомним, что с 19 марта по 19 апреля читатели «КЗН. Собака.ru» могли проголосовать на сайте http://fitness.kzn.sobaka.ru/, сделав выбор в трех номинациях.

В результате в номинации «Фитнес-тренер» победил Ильдар Ганиев (клуб Maximus Global), в номинации «Любитель спорта» — Илья Донцов, артист оркестра театра и оперы балета, а лучшей «Любительницей спорта» стала диетолог Гузель Закирова.

Мы поздравляем победителей, скоро мы с ними свяжемся.