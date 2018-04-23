Ещё
Премия «Фитнес: лучшее»: объявляем победителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премия «Фитнес: лучшее»: объявляем победителей 

Собака 53 минуты назад
Фото: Собака
Проверив голоса, убрав накрутки и оценив все варианты, мы готовы объявить тех, кто достойно боролся за победу.
Напомним, что с 19 марта по 19 апреля читатели «КЗН. Собака.ru» могли проголосовать на сайте http://fitness.kzn.sobaka.ru/, сделав выбор в трех номинациях.
В результате в номинации «Фитнес-тренер» победил Ильдар Ганиев (клуб Maximus Global), в номинации «Любитель спорта» — Илья Донцов, артист оркестра театра и оперы балета, а лучшей «Любительницей спорта» стала диетолог Гузель Закирова.
Мы поздравляем победителей, скоро мы с ними свяжемся.
Собака: последние новости
Церемония закрытия фестиваля Dance Open Глава Кузбасса поблагодарил новосибирские учреждения культуры за помощь Кемерово Додин, Бутусов и Лысенков стали лауреатами «Золотой маски»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Заброшенные места, вызывающие ужас1
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино55
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение