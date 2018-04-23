Минкульт Крыма о закрытии драмтеатра: «Есть повод для волнения»

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Приостановку работы Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького в Симферополе можно было бы избежать, если бы администрация учреждения закупила противопожарное оборудование раньше. Теперь ей придется в сжатые сроки готовить проектно-сметную документацию, запрашивать необходимые средства в бюджете Республики и закупать новое оборудование. Об этом РИА Новости Крым заявила министр культуры Крыма Арина Новосельская

"Чтобы из бюджета Республики выделили средства, необходимо их запросить. Запроса на противопожарные мероприятия из русского театра с 2014 года в Минкультуры не поступало. В 2014-2015 годах многие руководители нашей отрасли это сделали, но у администрации русского театра было свое разумение, как расходовать доведенные им средства. Сейчас должны собраться и сделать проектно-сметную документацию в сжатые сроки", — отметила она.

Новосельская также сообщила, что администрация театра ввела коллектив в заблуждение по поводу ситуации в учреждении. Однако после сегодняшней беседы с труппой многие вопросы удалось прояснить. Тем не менее, отмечает министр, у творческого коллектива могут возникнуть проблемы с уровнем зарплат из-за временного закрытия объекта.

"Конечно, есть повод для волнения, если труппа не работает. Я посоветовала руководству театра организовать работу таким образом, чтобы было больше выездных мероприятий. Министерство культуры будет оказывать всяческое содействие быстрому возобновлению работы театра", — констатировала глава ведомства.

По решению суда 20 апреля была приостановлена работа Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького. Причиной стали нарушения требований противопожарной безопасности, которые прокуратура МЧС выявили в ходе проверки объектов с массовым пребыванием людей. Основными нарушениями стали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители.

Юристы драмтеатра подали апелляционную жалобу на запрет пользования помещениями здания. По словам директора учреждения Александра Ермачкова, на закупку техники для оснащения помещений необходимо выделить из бюджета РК около 14 млн рублей.