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В Ханты-Мансийске учреждения культуры и образования усиливают сотрудничество
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В Ханты-Мансийске учреждения культуры и образования усиливают сотрудничество 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 17 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Департаментом образования города Ханты-Мансийска, бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Театр обско-угорских народов — Солнце» и бюджетным учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Театр кукол» подписано в окружной столице. Главная цель документа — усилить взаимодействие сторон в целях укрепления взаимодействия по развитию культуры и искусства, продвижению театральных проектов в образовательных учреждениях югорской столицы.
«На протяжении 15 лет на территории города Ханты-Мансийска осуществляет свою деятельность Театр обско-югорских народов, и более 10 лет — Театр кукол. И все эти годы они взаимодействуют с образовательными учреждениями города. Подписанное рамочное соглашение значительно упрощает совместную деятельность. Например, нашим партнерам будет значительно легче создать в школе уголок театра, где будут размещены афиши, информация о театральной деятельности. Также сотрудники театров смогут стать участниками школьных и детсадовских мероприятий, а педагоги в свою очередь получат возможность выходить с инициативами о создании специализированых образовательных постановок», — прокомментировал событие директор Департамента образования Администрации окружного центраЮрий Личкун.
По словам директора «Театра кукол» Павла Потапова, подписанное соглашение упорядочит взаимодействие театров с образовательными организациями югорской столицы. Это в итоге приведет к тому, что подрастающее поколение будет воспитано в театральных традициях, а сценическое, актерское искусство станет более востребованным, а значит получит свое развитие в Ханты-Мансийске.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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