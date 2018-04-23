Ещё
Музыкальный спектакль покажут в районе Люблино
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музыкальный спектакль покажут в районе Люблино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Премьера музыкального спектакля «Пастушка и трубочист» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена состоится в культурном центре имени И. М. Астахова.
Постановку представит ведущий творческий коллектив Москвы «Гармония».
— Наши артисты по ходу спектакля будут исполнять вокальные произведения Чайковского, Моцарта, Россини, Бортнянского под аккомпанемент рояля. На нем будет играть лауреат международных конкурсов, концертмейстер Инна Малофеева, — рассказала руководитель коллектива Людмила Булатова. — А зрелищности постановке добавят китайский танец и танец масок в исполнении хореографического ансамбля «Рябинки».
Премьера состоится 25 апреля по адресу: улица Люблинская, 149. Начало — в 19.00. Как утверждают организаторы, спектакль будет интересен и детям, и взрослым. Вход свободный. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (495) 351-99-81.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Квесты, мастер-классы и встречи с авторами ждут жителей ЮВАО в рамках акции «Библионочь» Спектакль по мотивам произведений Ивана Тургенева представят в Текстильщиках «Весенний» концерт дадут в ТЦСО «Южнопортовый»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино55
Заброшенные места, вызывающие ужас1
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение