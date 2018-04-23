Музыкальный спектакль покажут в районе Люблино

Премьера музыкального спектакля «Пастушка и трубочист» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена состоится в культурном центре имени И. М. Астахова.

Постановку представит ведущий творческий коллектив Москвы «Гармония».

— Наши артисты по ходу спектакля будут исполнять вокальные произведения Чайковского, Моцарта, Россини, Бортнянского под аккомпанемент рояля. На нем будет играть лауреат международных конкурсов, концертмейстер Инна Малофеева, — рассказала руководитель коллектива Людмила Булатова. — А зрелищности постановке добавят китайский танец и танец масок в исполнении хореографического ансамбля «Рябинки».

Премьера состоится 25 апреля по адресу: улица Люблинская, 149. Начало — в 19.00. Как утверждают организаторы, спектакль будет интересен и детям, и взрослым. Вход свободный. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (495) 351-99-81.