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Евгений Куйвашев раздал премии за гобелены и ювелирные украшения
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Евгений Куйвашев раздал премии за гобелены и ювелирные украшения 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Свердловским деятелям культуры и искусства вручили губернаторские премии. Среди работ, отмеченных главой региона, — серия гобеленов и ювелирные украшения, об этом сообщает в среду, 25 апреля, «АиФ-Урал».
На награду претендовали 33 проекта, из числа которых было отобрано восемь лучших. Так, лауреатом стал народный артист России, актер Театра Драмы Валентин Воронин. Он был награжден за участие в создании спектакля «Способный ученик». Также премию присудили драматургу и режиссеру Николаю Коляде за собрания сочинений, в которых опубликованы пьесы 2015-2017 годов. «Первый раз я получал премию губернатора в 1996 году, на сцене Театра Драмы. Тогда ее вручал Эдуард Россель, он, собственно, и придумал эту награду. Это уже потом остальные регионы начали повторяться, тоже присуждать губернаторскую премию. Я, как человек искусства, всегда говорю про деньги. Тогда я получил 15 тысяч рублей, в этот раз, говорят, будет 200», — произнес со сцены Коляда.
Кроме того, премии были удостоены художник и профессор УрГАХУ Ольга Орешко за серию гобеленов «Родные берега. Прогулки по деревне» и ювелир Кирилл Глазырин за коллекцию украшений «Черный квадрат».
Помимо этого, премиями губернатора были отмечены постановка театра оперы и балета «Пассажирка», спектакль уральской консерватории им. М. П. Мусоргского «Севильский цирюльник», творческий проект свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского «Мандолины Екатеринбурга». Также за значительный вклад в развитие культуры и искусства Свердловской области награду получил критик, литературовед, доктор филологических наук и профессор УрФУ Леонид Быков.
Лауреаты получили награды из рук заместителя губернатора Павла Крекова. Победителям вручили памятные дипломы и денежное вознаграждение — 200 тыс. рублей.
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