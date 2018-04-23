«Не только диплом, но и 200 тысяч»: Коляда получил губернаторскую премию за своё собрание сочинений

Стало известно, кто стал лауреатом премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2017 год. Её получил Леонид Петрович Быков , профессор УрФУ, критик и литературовед, артист Театра драмы Валентин Воронин — за спектакль «Способный ученик», художник-ювелир Кирилл Глазырин за коллекцию украшений «Чёрный квадрат», коллектив Оперного театра, поставивший «Пассажирку», коллектив Уральской консерватории за пьесу «Севильский цирюльник», Николай Коляда — за большой сборник пьес, художник Ольга Орешко — за гобелены «Родные берега. Прогулки по деревне», завкафедрой народных инструментов Светлана Мусафина и преподаватель Валерий Жданов за творческий проект «Мандолины Урала».

Награждение состоится 25 апреля.

«Репетицию отменю для этого, — прокомментировал на своей странице в Facebook Николай Коляда. — Это мне премия за собрание сочинений. Спасибо. Приятно очень. А ещё и денег дают — вдвойне приятнее, что не только диплом, но и 200 тысяч. Первый раз я получал премию губернатора лет 20, кажется, назад. Россель вручал премию на сцене Театра драмы. И это вообще была первая церемония, Россель придумал тогда эту премию, дай бог ему здоровья. 15 тысяч рублей давали тогда. Я на эти деньги издал книгу «Персидская сирень» и другие пьесы». А потом театр получал за спектакль «Фронтовичка».