Выпустили в срок: в Самарском драмтеатре состоялась премьера «Корсиканки»

«Иногда пучок морковки стреляет более метко, чем пушка, а умение корчить рожи — ценнее любых побед». В Самарском драмтеатре предложили зрителям поразмышлять о том, является ли власть, богатства и амбиции мерилом счастья? На большой сцене — премьера. Романтическая комедия «Корсиканка» по пьесе чешского драматурга Иржи Губача . Главный герой — побежденный Наполеон. Стоят ли условия, в которых он оказался, того, чтобы сдаться? И какова цена простых человеческих радостей?

"Корсиканка" — не историческая постановка, скорее, фантазия на тему взаимоотношений власти и обычного человека. Император Наполеон, перед которым некогда трепетала Европа, живет в ссылке на острове Святой Елены. Растрепанный и жалкий, он все еще цепляется за символы великого прошлого. «Это редчайший случай, когда из народа, из беднейшей семьи родился император. Представляете, какие достоинства должны быть у этого человека? Вот эта тема показалась нам очень сегодняшней: стоят ли амбиции одного человека, пусть даже такого замечательного, как Наполеон, таких жертв?», — поделился заслуженный артист РФ исполнитель роли Наполеона Владимир Гальченко

Наталья Прокопенко пытается придать своей белой от природы коже средиземноморскую смуглость. Ее героиня — корсиканка Жозефина. Отчаянная простолюдинка прибывает на остров, чтобы увидеть Наполеона — передать поклон от французского народа. Впрочем, это лишь предлог: «Очень мне понравился этот персонаж. Она настоящая! Есть определенные вещи, которые нам с детства говорят: вот так не делай, надо вести себя культурно. А она простая и этим гордится, чем и берет», — отметила Наталья Прокопенко.

Репетиции «Корсиканки» шли параллельно с постановкой «Старого дома», премьера которого состоялась в марте. Главный режиссер театра Валерий Гришко после смерти своего друга — художественного руководителя Самарского театра драмы Вячеслава Гвоздкова был вынужден взяться за оба спектакля одновременно: «Я считаю, самое главное, что спектакль вышел в точно намеченные сроки. Мне кажется, очень важно, что театр работает, несмотря на то, что капитан вознесся на небо. Корабль идет строго намеченным курсом — художественным курсом».

У пьесы Иржи Губача о Наполеоне много названий. Создатели самарского спектакля решили остановиться на «Корсиканке». Кто она, женщина или любимая Наполеоном родина Корсика, ради свободы которой бедный мальчик поклялся стать императором — решать зрителю, пока на сцене звучат песни на корсиканском диалекте.