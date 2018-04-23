Поросенок, который очень любил петь

В Театре на Покровке прошла премьера семейного спектакля «Поющий поросёнок».

— В основе музыкальной сказки, — рассказывает режиссер постановки Ольга Семаева, — забавная история, которую сочинил Сергей Козлов , автор литературной основы к знаменитым мультфильм «Ежик в тумане», «Львёнок и Черепаха», «Трям! Здравствуйте!».

Главный герой нового спектакля — забавный Поросёнок, который умеет петь. К тому же он постоянно попадает в неожиданные и даже невероятные ситуации. Сказка очень добрая, она о друзьях, которые всегда помогут в беде, о надежде на лучшее, и о том, что надо смеяться, дружить и фантазировать, как это делают самый веселый и самый поющий Поросенок в мире. Ну, и, конечно, его хорошие товарищи.

Стоит однажды поменять детское решение о мире, и он перестанет быть серым, вредным, унылым, и тут же наполнится самыми радужными красками.

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