Ещё
Поросенок, который очень любил петь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поросенок, который очень любил петь 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Театре на Покровке прошла премьера семейного спектакля «Поющий поросёнок».
— В основе музыкальной сказки, — рассказывает режиссер постановки Ольга Семаева, — забавная история, которую сочинил Сергей Козлов, автор литературной основы к знаменитым мультфильм «Ежик в тумане», «Львёнок и Черепаха», «Трям! Здравствуйте!».
Главный герой нового спектакля — забавный Поросёнок, который умеет петь. К тому же он постоянно попадает в неожиданные и даже невероятные ситуации. Сказка очень добрая, она о друзьях, которые всегда помогут в беде, о надежде на лучшее, и о том, что надо смеяться, дружить и фантазировать, как это делают самый веселый и самый поющий Поросенок в мире. Ну, и, конечно, его хорошие товарищи.
Стоит однажды поменять детское решение о мире, и он перестанет быть серым, вредным, унылым, и тут же наполнится самыми радужными красками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Таганки» негасимый свет
Амелия на грани нервного срыва
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Женовач стал художественным руководителем МХТ имени Чехова Екатерина Градова: «После «Семнадцати мгновений весны» мне присылали грибы, варенье, деньги» Николай Коляда о Нине Дорошиной: То, что она делала на сцене в моих спектаклях, грандиозно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино55
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение