В Москве прошел первый концерт образовательного проекта Broadway Dreams

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Первый финальный концерт российско-американского образовательного проекта Broadway Dreams прошел в Москве в понедельник, передает корреспондент ТАСС. Создатели проекта рассказали об особенностях работы с детьми и о важности этого проекта для них.

В этом году в центре внимания педагогов — самые юные артисты. К участию в творческих мастерских впервые пригласили детей в возрасте от девяти до 17 лет, в течение недели они приняли участие в бесплатных занятиях вокалом, хореографией и актерским мастерством. В качестве педагогов выступили звезды бродвейских мюзиклов, актеры и режиссеры, в том числе номинант премии «Тони» Майкл Арден , артист Кристофер Хэнки, игравший с Дэниэлом Рэдклиффом в мюзикле «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая», Тайлер Хэнс, известный по мюзиклу Cats, Ник Адамс, участвовавший в мюзикле Chicago и другие.

Основатель проекта Broadway Dreams Foundation Аннет Таннер призналась, что работать с детьми сложнее, чем с профессиональными артистами. «Работать с детьми гораздо сложнее, но результат намного интереснее», — сказала она. Она отметила, что даже для профессиональных артистов сделать такое шоу за десять дней (мастер-классы в рамках проекта шли десять дней с 13 апреля) — это вызов. «То, как с этим справляются дети — это прекрасно и удивительно, мы насладились каждой секундой нашей работы и уедем отсюда с чувством уважения и любви ко всем этим артистам и к культуре», — поделилась Таннер.

Продюсер и генеральный директор компании «Московский Бродвей» Дмитрий Богачев рассказал, что внимание на детях сосредоточили не случайно. «Очень важно, чтобы между молодежью не было барьера. Им принадлежит будущее, им его строить. Они должны быть раскрыты по отношению друг другу. Культура — это то, что должно объединять людей, дети — это послы мира», — подчеркнул он.

Серия мастер-классов завершилась созданием программы из бродвейских хитов, ориентированной на семейную аудиторию. Финальные концерты состоятся 23 и 24 апреля в Культурном центре им. Людмилы Рюминой. Зрители увидят номера из спектаклей «Билли Эллиот», «Энни», «Школа рока», «Оливер», которые в разные годы становились визитными карточками Бродвея, а также отрывок из мюзикла «Дорогой Эван Хансен», билеты на который продаются в Нью-Йорке на месяцы вперед. Многие песни из этих спектаклей прозвучат на русском языке впервые.

Образовательный проект Broadway Dreams проходит в Москве в третий раз с 2016 года. В рамках проекта организуют занятия в творческих мастерских по актерскому мастерству, вокалу и хореографии. Результаты работ прошлых лет были представлены на финальных шоу в театрах «Россия» и Московском Дворце молодежи. Лучшие студенты получили возможность побывать на Бродвее.