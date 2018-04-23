Театр Пушкина представил спектакль «Влюбленный Шекспир»

Незабываемая история любви Виолы де Лессепс и Уильяма Шекспира будет представлена на Основной сцене театра. Премьера состоится 11 мая.

Остроумная фантазия на тему биографии самого Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из самых главных своих шедевров — трагедию «Ромео и Джульетта».

Давняя мечта

"История была долгая. А началась она двадцать лет назад, когда вышел фильм «Влюбленный Шекспир», оскароносный, знаменитый. Для меня, молодого артиста с тех пор была мечта сыграть Шекспира. Но годы шли, ничего подобного мне не довелось сыграть. Потом я занялся режиссурой и подумал, почему бы мне не поставить это в нашем театре", — рассказал Писарев журналистам.

По его словам, премьера этой пьесы состоялась в Лондоне, а поставил ее его друг, с которым сотрудничает театр, Деклан Доннеллан

"Я решил взяться за эту постановку, тем более грех не сделать это в нашем театре, где такой арсенал таких молодых артистов, которые поют, танцуют, фехтуют. И у них есть задор, и есть желание радовать зрителей, сделать что-то яркое, содержательное", — сказал Писарев.

Самое трудное — найти «Шекспира»

По словам режиссера, самым сложным было найти исполнителя Шекспира. Виолу — Таисию Вилкову — он приглядел еще когда она училась на четвертом курсе, понял, что она сможет это сыграть.

"А вот, что касается Шекспира, кастинг артистов шел очень долго, и я, честно сказать, по ходу репетиций поменял трех исполнителей, — признался Писарев. — Все они замечательные артисты, но каждому, как мне казалось, чего-то не хватало. Я даже искал исполнителей на стороне, а в результате пришел к своим пушкинским актерам, которые сегодня прекрасно репетируют. Это Кирилл Чернышенко и Дмитрий Власкин , которые, правда, еще не знают, кто из них будет играть премьеру".

Постановку создавали…