Театр Пушкина представил спектакль «Влюбленный Шекспир» 

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Презентация нового проекта — спектакля «Влюбленный Шекспир» Тома Стоппарда состоялась в понедельник в Московском театре имени Пушкина. Это первая постановка пьесы всемирно известного автора в России. Спектакль поставил художественный руководитель театра режиссер Евгений Писарев.
Незабываемая история любви Виолы де Лессепс и Уильяма Шекспира будет представлена на Основной сцене театра. Премьера состоится 11 мая.
Остроумная фантазия на тему биографии самого Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из самых главных своих шедевров — трагедию «Ромео и Джульетта».
Давняя мечта
"История была долгая. А началась она двадцать лет назад, когда вышел фильм «Влюбленный Шекспир», оскароносный, знаменитый. Для меня, молодого артиста с тех пор была мечта сыграть Шекспира. Но годы шли, ничего подобного мне не довелось сыграть. Потом я занялся режиссурой и подумал, почему бы мне не поставить это в нашем театре", — рассказал Писарев журналистам.
По его словам, премьера этой пьесы состоялась в Лондоне, а поставил ее его друг, с которым сотрудничает театр, Деклан Доннеллан.
"Я решил взяться за эту постановку, тем более грех не сделать это в нашем театре, где такой арсенал таких молодых артистов, которые поют, танцуют, фехтуют. И у них есть задор, и есть желание радовать зрителей, сделать что-то яркое, содержательное", — сказал Писарев.
Самое трудное — найти «Шекспира»
По словам режиссера, самым сложным было найти исполнителя Шекспира. Виолу — Таисию Вилкову — он приглядел еще когда она училась на четвертом курсе, понял, что она сможет это сыграть.
"А вот, что касается Шекспира, кастинг артистов шел очень долго, и я, честно сказать, по ходу репетиций поменял трех исполнителей, — признался Писарев. — Все они замечательные артисты, но каждому, как мне казалось, чего-то не хватало. Я даже искал исполнителей на стороне, а в результате пришел к своим пушкинским актерам, которые сегодня прекрасно репетируют. Это Кирилл Чернышенко и Дмитрий Власкин, которые, правда, еще не знают, кто из них будет играть премьеру".
Постановку создавали…
Вместе с режиссером над созданием спектакля работали: сценограф Зиновий Марголин, художник по костюмам Виктория Севрюкова, хореографы Альберт Альбертс и Александра Конникова, композитор Карлис Лацис, постановщики боев Андрей Ураев и Григорий Леваков, художник по свету Дамир Исмагилов.