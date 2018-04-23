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Руководство «Табакерки» прокомментировало возможное переименование театра
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Руководство «Табакерки» прокомментировало возможное переименование театра 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Руководство «Табакерки» не будет переименовывать театр Олега Табакова. Об этом пресс‐секретарь учреждения заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 23 апреля.
Сообщение пресс-секретаря театра Николая Фомичева стало ответом на предложение, нового художественного руководителя Московского театра под руководством Олега Табакова Владимира Машкова о переименовании учреждения. Администрацию театра эта инициатива едва ли не возмутила.
Что значит переименовать? Конечно, словосочетание «под руководством» уже не актуально. Естественно, смена произойдет. И, скорее всего, название будет следующее: «Московский театр Олега Табакова». Просто словосочетание «под руководством» уйдет. Все остается то же самое. Это будет потом. Переименование учреждения — это довольно долгая и сложная, в том числе, юридическая процедура. Должно быть подготовлено огромное количество документов
— Николай Фомичев.
Пресс-секретарь уточнил, что «Табакерка» — это народное название театра, которое используется и актерами, а также прописывается в театральном журнале. Однако документально зафиксированным оно от этого не становится.
«Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова», — заявил худрук «Табакерки» Владимир Машков ранее. Должность актер получил после смерти своего учителя, народного артиста СССР Олега Табакова.
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