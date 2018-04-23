Руководство «Табакерки» прокомментировало возможное переименование театра

Сообщение пресс-секретаря театра Николая Фомичева стало ответом на предложение, нового художественного руководителя Московского театра под руководством Олега Табакова Владимира Машкова о переименовании учреждения. Администрацию театра эта инициатива едва ли не возмутила.

Что значит переименовать? Конечно, словосочетание «под руководством» уже не актуально. Естественно, смена произойдет. И, скорее всего, название будет следующее: «Московский театр Олега Табакова». Просто словосочетание «под руководством» уйдет. Все остается то же самое. Это будет потом. Переименование учреждения — это довольно долгая и сложная, в том числе, юридическая процедура. Должно быть подготовлено огромное количество документов

— Николай Фомичев.

Пресс-секретарь уточнил, что «Табакерка» — это народное название театра, которое используется и актерами, а также прописывается в театральном журнале. Однако документально зафиксированным оно от этого не становится.

«Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова», — заявил худрук «Табакерки» Владимир Машков ранее. Должность актер получил после смерти своего учителя, народного артиста СССР Олега Табакова.