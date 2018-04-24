В Пекине прошла премьера балета-сказки «Девятицветный олень»

Пекин, 23 апреля / Синьхуа / — Премьера балета-сказки «Девятицветный олень» в постановке Центральной балетной труппы Китая состоялась сегодня в пекинском театре «Тяньцяо».

В основу постановки положена классическая история о царе-олене по мотивам наскального рисунка в дуньхуанских пещерах.

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Премьера балета-сказки «Девятицветный олень» в постановке Центральной балетной труппы Китая состоялась сегодня в пекинском театре «Тяньцяо».

В основу постановки положена классическая история о царе-олене по мотивам наскального рисунка в дуньхуанских пещерах.

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Премьера балета-сказки «Девятицветный олень» в постановке Центральной балетной труппы Китая состоялась сегодня в пекинском театре «Тяньцяо».

В основу постановки положена классическая история о царе-олене по мотивам наскального рисунка в дуньхуанских пещерах.

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Премьера балета-сказки «Девятицветный олень» в постановке Центральной балетной труппы Китая состоялась сегодня в пекинском театре «Тяньцяо».

В основу постановки положена классическая история о царе-олене по мотивам наскального рисунка в дуньхуанских пещерах.

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Премьера балета-сказки «Девятицветный олень» в постановке Центральной балетной труппы Китая состоялась сегодня в пекинском театре «Тяньцяо».

В основу постановки положена классическая история о царе-олене по мотивам наскального рисунка в дуньхуанских пещерах.