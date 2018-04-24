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В Пекине прошла премьера балета-сказки «Девятицветный олень»
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В Пекине прошла премьера балета-сказки «Девятицветный олень» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Премьера балета-сказки «Девятицветный олень» в постановке Центральной балетной труппы Китая состоялась сегодня в пекинском театре «Тяньцяо».
В основу постановки положена классическая история о царе-олене по мотивам наскального рисунка в дуньхуанских пещерах.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Премьера балета-сказки «Девятицветный олень» в постановке Центральной балетной труппы Китая состоялась сегодня в пекинском театре «Тяньцяо».
В основу постановки положена классическая история о царе-олене по мотивам наскального рисунка в дуньхуанских пещерах.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Премьера балета-сказки «Девятицветный олень» в постановке Центральной балетной труппы Китая состоялась сегодня в пекинском театре «Тяньцяо».
В основу постановки положена классическая история о царе-олене по мотивам наскального рисунка в дуньхуанских пещерах.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Премьера балета-сказки «Девятицветный олень» в постановке Центральной балетной труппы Китая состоялась сегодня в пекинском театре «Тяньцяо».
В основу постановки положена классическая история о царе-олене по мотивам наскального рисунка в дуньхуанских пещерах.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Премьера балета-сказки «Девятицветный олень» в постановке Центральной балетной труппы Китая состоялась сегодня в пекинском театре «Тяньцяо».
В основу постановки положена классическая история о царе-олене по мотивам наскального рисунка в дуньхуанских пещерах.
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