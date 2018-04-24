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Омский музыкальный театр оштрафовали за нерабочие огни для самолётов
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Омский музыкальный театр оштрафовали за нерабочие огни для самолётов 

АиФ-Омск 43 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Омская транспортная прокуратура проверила, как в городе соблюдаются требования воздушного законодательства Российской Федерации. В результате оказалось, что на музыкальном театре не работают ночные маркировочные знаки (аэронавигационные огни). Согласно закону, они должны размещаться на высотных препятствиях в целях обеспечения безопасности полётов воздушных судов.
В результате омский музтеатр за нарушение должен выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей, а также устранить неисправности.
Устранение выявленных нарушений законодательства находится на контроле Омской транспортной прокуратуры.
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