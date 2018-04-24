Омский музыкальный театр оштрафовали за нерабочие огни для самолётов

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Омская транспортная прокуратура проверила, как в городе соблюдаются требования воздушного законодательства Российской Федерации. В результате оказалось, что на музыкальном театре не работают ночные маркировочные знаки (аэронавигационные огни). Согласно закону, они должны размещаться на высотных препятствиях в целях обеспечения безопасности полётов воздушных судов.

В результате омский музтеатр за нарушение должен выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей, а также устранить неисправности.

Устранение выявленных нарушений законодательства находится на контроле Омской транспортной прокуратуры.