В Самарской филармонии выступил Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова

Создание, становление и развитие ансамбля связано с именем его первого художественного руководителя Файзи Адгамовича Гаскарова. С 1989 г. коллектив носит его имя. Ансамбль бережно сохраняет традиции башкирского народа, представляет зрителю широкую палитру танцев многих народов мира и России.

Артист балета Государственного академического ансамбля народного танца им. Гаскарова Рустем Мулюков отмечает: «Мы назвали нашу программу — „Ритмы планеты“, потому что мы танцуем не только башкирские национальные танцы, а стремимся показывать публике танцы народов всего мира. Сегодня в репертуаре ансамбля русские, китайские, узбекские, украинские, аргентинские танцы и многие другие. Чтобы артистам перевоплотиться из одного образа в другой, нужно обдумать номер, почувствовать характер каждого танца, погрузиться в свою роль, вжиться в нее. Ведь у каждого номера своя задумка, сюжет. Мы очень много гастролируем по всему миру. Изучаем национальную культуру той страны, танцы которой исполняем. Основы заложил еще Файзи Гаскаров. Он был выдающимся балетмейстером, артистом, человеком. Разглядел национальную суть башкирского народного танца, сделал его близким и понятным людям разных национальностей».