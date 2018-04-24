Алферова сыграет телефонную богиню в новой комедии

В московском театре «Школа современной пьесы» пройдет спектакль «Телефонная комедия» с народной артисткой России Ириной Алферовой в главной роли.

«Профессия главной героини спектакля очень необычная и странная — она, Позвоночница. Главная ее задача — создавать случайные ситуации с помощью ошибочных телефонных звонков. За ее работой строго следит Департамент случайностей, инструкции которого ей необходимо выполнять и обеспечивать только случайные телефонные соединения, совершенно не задумываясь о последствиях, которые могут быть «благодаря» им», — говорится в пресс-релизе.

Позвоночница выступает в роли Богини, которая живет чужими событиями и историями. Каждый звонок для нее имеет смысл и значение: кто звонит, кому, с какой целью. Она помогает всем и тем самым вызывает сочувствие даже к тем героям, кого общество порой презирает, как-бы давая шанс на новую жизнь.

За всеми действиями Позвоночницы следит строгий куратор ( Олег Царев ) и напрасно пытается помешать ей. Да и как можно помешать женщине, с которой его связывает давнее чувство — вполне человеческое, хоть они и высшие существа.